БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Запуск первой в истории современной России миссии на Луну вновь перенесли
Первый в современной истории страны запуск лунной миссии перенесли с июля на август. Космический аппарат «‎Луна-25»‎ еще проходит наземные испытания
Запуск первой в истории современной России миссии на Луну вновь перенесли
Запуск первой в истории современной России миссии на Луну вновь перенесли / Others
1 июня 2023 г.

Роскосмос в очередной раз отложил запуск лунной миссии — первой в новейшей истории страны. Российский космический аппарат «‎‎Луна-25» запустят не в июле, как было запланировано, а в августе. Сейчас он проходит заключительный цикл наземных испытаний. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«‎На стенде отработки бортового комплекса управления завершается статистическое моделирование ключевого этапа миссии — мягкой посадки на поверхность Луны»‎, — говорится в сообщении. Роскосмос называет этот этап критически важным для успеха всей миссии в целом.

Корпорация намерена посадить «‎‎Луну-25» в окрестности южного полюса Луны — эта территория отличается сложными условиями. Потому сейчас проводятся дополнительные испытания аппарата, чтобы обеспечить устойчивую работу наземных средств управления во время коррекции и посадки на Луну.

Аппарат планировали запустить в марте этого года, позже старт перенесли на июль, теперь на август.

Роскосмос уточняет: «‎‎Луну-25» намерены доставить на космодром Восточный уже в начале июня. Аппарат был разработан Научно-производственным объединением им. Лавочкина. В случае успешного запуска, он может стать первым аппаратом на естественном спутнике Земли в истории современной России. Цель миссии — отработать базовые технологии мягкой посадки, а также провести исследования районов южного полюса Луны.

Как ранее писал TRT на русском, в феврале 2022 года Китай и Россия договорились о создании научно-исследовательской станции на Луне. Обе стороны заявили о необходимости провести тщательную подготовку и разработать план строительства лунной базы. К реализации проекта планируется привлечь широкий круг международных партнеров.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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