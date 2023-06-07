Объем заказов промышленных предприятий Германии в апреле снизился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Федеральное бюро статистики ФРГ (Destatis).

Как отмечает агентство Bloomberg, падение заказов в апреле стало неожиданностью для властей и аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение объема на 3%. Общий объем заказов промышленных предприятий ФРГ в апреле был на 9,9% ниже, чем годом ранее.

В аналитическом бюро Pantheon Macroeconomics после публикации данных Destatis заявили: «Мы ожидали значительного восстановления в апрельском отчете после мартовского краха; мы сильно ошибались‎»‎.

«В целом, плохие показатели в начале второго квартала привели к тому, что промышленные заказы в Германии сократились чуть менее чем на 10% по сравнению с уровнем в первые два месяца года, и есть вероятность значительного падения во втором квартале в целом», — говорится в заявлении бюро.

«Компании продолжат производство, но новых заказов поступает не так много, как обычно, поэтому нет причин наращивать производство», — заявил агентству Reuters Хольгер Шмидинг, главный экономист Berenberg.

По данным Bloomberg, продолжающееся сокращение промышленных заказов еще сильнее ухудшает перспективы крупнейшей экономики Европы после того, как зимой она вошла в первую рецессию после пандемии.

Как ранее писал TRT на русском, ВВП Германии в первом квартале 2023 года сократился на 0,3% по сравнению с периодом за предыдущие три месяца. Это означает, что экономика ФРГ вошла в техническую рецессию, сообщало Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis). Снижение ВВП в первом квартале следует за снижением на 0,5% в четвертом квартале 2022 года. Рецессия обычно определяется как два последовательных квартала сокращения.