Региональным банкам в США грозит банкротство на фоне растущей кредитной задолженности по объектам коммерческой недвижимости. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на отраслевых аналитиков.

Как уточняет издание, долг банков превышает $1,5 трлн. Его необходимо погасить до конца 2025 года. Региональные и местные банки — крупные кредиторы розничной торговли и офисов в США. Любые дальнейшие банкротства этих банков, вероятно, еще больше затруднят доступ к кредитам для застройщиков и арендодателей, особенно для малого бизнеса.

Агентство подчеркивает: на фоне финансовых сложностей цена на офисную и торговую недвижимость в США может снизиться на 40%. Это ещё больше повышает риск потенциальных дефолтов компаний в сфере коммерческой недвижимости.

Главная проблема с погашением кредитов региональных банков — растущие процентные ставки. Они сделали многие объекты недвижимости менее ценными на внутреннем рынке США, поясняют аналитики Bloomberg. Также снижение стоимости офисных помещений связано с удаленной работой во время пандемии — это снизило спрос на офисы.

Главный экономист компании Apollo Global Management Inc. Торстен Слок в беседе с изданием уточнил: «банки США стали гораздо более уязвимы к снижению цен на коммерческую недвижимость». В результате в зоне риска как минимум 700 банков в США. Это превышает прогноз Федеральной корпорации страхования депозитов от 2006 года по концентрации кредитов на коммерческую недвижимость, подсчитал Слок. Два года назад количество таких банков было вдвое меньше.

Некоторые финансовые учреждения уже сокращают свои вложения в коммерческую недвижимость. Так, PacWest Bancorp, один из американских кредиторов, продает портфель кредитов на строительство недвижимости на сумму $2,6 млрд, чтобы поддержать ликвидность, отмечает агентство.

«Экономический шторм»

Проблемы банков также распространятся на рынок коммерческих ипотечных ценных бумаг, где в этом году должны быть погашены активы на сумму около $140 млрд, заключают аналитики Bloomberg. Агентство также уточняет: американской экономике может грозить «экономический шторм».

Ранее агентство Goldman Sachs понизило прогноз вероятности рецессии в США в следующие 12 месяцев — сразу до 25%. На этом фоне начался рост американских акций.

Однако крупнейшие в мире фирмы, управляющие облигациями — Fidelity International и Allianz Global Investors — подчеркнули: снижение риска рецессии не должно вводить инвесторов в заблуждение. Компании советуют хеджировать ставки на рискованные активы.

В фирмах утверждают: ущерб от 10 повышений ставки подряд со стороны ФРС уже нанесен и крах трех американских банков в марте стал лишь предвестником грядущего более крупного кризиса, пишет агентство.

«Наш базовый сценарий — рецессия от умеренной до глубокой и, возможно, кризисы, поскольку беспрецедентные темпы ужесточения глобальной политики в прошлом год начинают давать о себе знать», — заявил Bloomberg портфельный менеджер Allianz Global Майк Ридделл.

Как ранее сообщал TRT на русском, за неделю с 9 по 15 марта текущего года в США рухнули сразу три крупных банка, работающих с криптовалютами — Silvergate, Silicon Valley Bank (SVB) и Signature. Закрытие SVB — 16-го по величине банка в США — считается худшим в финансовой истории страны после кейса банка Washington Mutual — крупнейшей сберегательно-кредитной ассоциации, которая рухнула во время глобального экономического кризиса 2008 года.