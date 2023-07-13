Почти 40% подводных кораблей ВМС США — 18 из 49 — находятся на ремонте из-за задержек на верфях. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на статистику исследовательской службы Конгресса.

Издание уточняет: этот показатель почти в два раза превышает ожидания Военно-морских сил (ВМС) США.

«‎По состоянию на этот год, 18 из 49 ударных подводных лодок ВМС США — 37% — вышли из строя. Это ставит США в крайне невыгодное положение по сравнению с численно превосходящим флотом Китая»‎, — пишет агентство.

Bloomberg уточняет: в 2017 году показатель ремонтируемых подлодок составлял 28% и 33% в 2022 году. Передовой отраслевой показатель составляет 20%.

Из-за ремонта растет давление на рабочие подлодки

Задержки в техническом обслуживании «‎существенно сократили»‎ количество эксплуатируемых атомных подводных лодок ВМС США, считает военно-морской аналитик исследовательской службы Конгресса США Рональд О'Рурк.

По его оценке, задержка с ремонтом субмарин снижает «‎‎способность сил (ВМС) выполнять повседневные задачи. Также из-за этого растет «‎оперативное давление» на подлодки, находящиеся в эксплуатации.

Командование морских систем ВМС заявило, что запустило инициативы для устранения «‎‎задержек технического обслуживания».

Bloomberg также приводит мнение представителя Счетной палаты правительства Чака Янга. Он уточнил: обнародованные данные «‎‎не удивляют, учитывая тот факт, что верфи изо всех сил пытаются поддерживать флот своими старыми объектами и неэффективными планированием‎»‎.

По данным агентства, Пентагон пытается выполнить пятилетний план реконструкции четырех верфей, рассчитанный на 20 лет. Чак Янг констатирует: ВМС США вряд ли смогут дать лучший прогноз по ремонту верфей и подлодок до 2025 года.

Как ранее писал TRT на русском, в июне Минобороны США на $6,2 млрд переоценил военную помощь, направленную Киеву за время военного конфликта с Россией. Об этом сообщила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.

«Мы подтвердили, что окончательная переоценка за 2023-й финансовый год составила $3,6 млрд, а за 2022-й финансовый год — $2,6 млрд, что дает общую сумму $6,2 млрд», — отметила Сингх.

Она уточнила: ошибка связана с разными методами оценки стоимости вооружений. Ранее Минобороны использовало для оценки вооружения и оборудования, переданного Украине, стоимость замещения оружия и боеприпасов на складах Пентагона. Теперь же для оценки используется первоначальная закупочная цена. Она учитывает снижение стоимости оружия по мере его старения.