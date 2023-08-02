Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг США с AAA до AA+. Это произошло впервые с 1994 года, уточняет агентство Bloomberg.

Fitch объясняет свое решение тем, что в США ожидается «ухудшение финансового положения в течение следующих трех лет, а также высокая и растущая долговая нагрузка правительства в целом».

Также агентство отмечает снижение эффективности управления за последние 20 лет — оно «проявлялось в неоднократных отменах лимитов долга и решениях, принимаемых в последнюю минуту».

Среди других причин снижения рейтинга американской экономики, по версии Fitch:

● общая тенденция к переходу экономики в рецессию

● повышение процентных ставок и ужесточение политики Федеральной резервной системы (ФРС)

● общий рост госдолга и рост дефицита госбюджета США.

Агентство уточняет: прогноз для американской экономики при этом остается стабильным, а не негативным.

Кредитный рейтинг в пределах от AAA до BBB считается инвестиционным. Все, что ниже BBB — спекулятивным. Дополнительные обозначения +/- для уровней от AA до CCC указывают различия в вероятности дефолта.

Категория ААА в рейтингах Fitch — это наивысший уровень платежеспособности и минимальный риск дефолта; АА — это высокий уровень платежеспособности, вероятность дефолта на низком уровне.

Как реагируют Белый дом и инвесторы?

Решение Fitch понизить рейтинг американской экономики вызвало гневную реакцию Белого дома. Также этот шаг удивил инвесторов, отмечает агентство Reuters, поскольку в июне США смогли урегулировать кризис с потолком госдолга.

Пресс-секретарь Джо Байдена Карин Жан-Пьер заявила, что решение Fitch понизить рейтинг США «противоречит реальности». По ее словам, «президент [Джо] Байден добился самого сильного восстановления среди всех крупных экономик мира».

Глава Минфина США Джанет Йеллен назвала понижение рейтинга «произволом».

Это уже второе крупное рейтинговое агентство после Standard & Poor's (S&P), лишившее США рейтинга ААА.

Во время предыдущего кризиса с потолком долга в 2011 году S&P снизило высший рейтинг США на одну ступень через несколько дней после того, как правительство договорилось о повышении потолка госдолга. Агентство ссылалось на политическую поляризацию и недостаточные шаги для улучшения финансового прогноза страны.

После этого понижения американские акции упали, и влияние снижения рейтинга ощущалось на мировых фондовых рынках, которые в то время уже переживали финансовый кризис еврозоны.

На фоне текущего решения Fitch падает доллар, фьючерсы на акции также упали. В то же время фьючерсы на казначейские обязательства США выросли. Опрошенные Reuters инвесторы и аналитики считают, что влияние понижения рейтинга будет ограниченным.

Как это решение связано со спорами вокруг госдолга США?

Опрошенные Reuters аналитики отмечают: решение Fitch показывает, насколько пагубными для американской экономики оказались споры по поводу потолка долга.

Fitch впервые отметило возможность понижения рейтинга в мае, а затем сохранило эту позицию в июне после разрешения кризиса с потолком долга, заявив, что намерено завершить пересмотр в третьем квартале этого года.

Как ранее писал TRT на русском, в июне президент Байден и контролируемая республиканцами Палата представителей достигли соглашения о потолке долга. Лимит заимствования правительства подняли до $31,4 трлн. Это положило конец многомесячному политическому балансированию на грани дефолта. Майкл Шульман, директор по инвестициям в Running Point Capital Advisors, заявил, что решение Fitch стало констатацией «удара по репутации и положению США».

«Я не понимаю, почему (Fitch) решили, что сейчас рейтинг у экономики США хуже, чем до разрешения кризиса с потолком долга», — отметила Венди Эдельберг, директор проекта Hamilton в Brookings Institution в Вашингтоне.