Разговоры об ускорении появления автопроизводителей из Ирана в России зазвучали сразу после начала конфликта в Украине и введения санкций в отношении Москвы. Однако процесс не стал моментальным — прошло 1,5 года до завоза первой пробной партии. В середине лета 2023 года на российском рынке появился первый иранский автомобиль — седан IKCO Tara производства компании Iran Khodro, писал РБК.

О полноценном выходе на российский рынок речь пока не идет. По официальной информации дилера, пока осуществлен ввоз только 30 автомобилей и ожидается поставка еще 60. Иными словами, поставки происходят по параллельному импорту, а сертификаты ОТТС (одобрение типа транспортного средства) на иранские автомобили в РФ еще не получены. Это значит, что речь может идти только об ограниченной партии — по такой схеме разрешено завозить до 1000 автомобилей от одного производителя.

Тем не менее, само появление Iran Khodro на российском рынке уже говорит о подвижках в процессе прихода иранских автомобилей в Россию. TRT на русском разбирался, что ждет иранские автомобили на рынке России.На подходе

Помимо продукции Iran Khodro на российском рынке уже в этом году могут появиться модели другого иранского автопроизводителя — компании SAIPA. «Первый автовоз уже на границе с Россией находится, и в августе прибудут первые автомобили», — рассказал TRT на русском директор «Лаки Кэрэнси», официального дистрибьютера компании SAIPA в России и Беларуси, Сергей Вачинский.

Эти машины будут использоваться для презентации и краш-тестов, которые необходимы для получения сертификатов ОТТС. «Еще 500 автомобилей должны приехать в Россию до октября, и они уже пойдут на продажу», — рассказал он.

По его словам, самая дешевая модель Saipa Quik будет продаваться примерно за $13,5 тыс. «Модель Saina за $14-14,5 тыс., Shahin будет стоить где то $20 000. То есть можно сказать, что конкурент — это машины марки Lada, поскольку цена на китайские автомобили намного выше», — указал Вачинский.

Согласно официальному сайту Lada, по состоянию на август 2023 года цены на продукцию начинаются примерно с $8,5 тыс. и доходят до $17,5 тыс. При этом уже представленная на рынке России продукция Iran Khodro продается в диапазоне $17-20 тыс.

Перспективы и сомнения

Однако эксперты отмечают скепсис российских автовладельцев в отношении иранских автомобилей. «Сейчас у иранского автопрома только одно преимущество — никакое санкционное давление со стороны Запада на них повлиять не может, поэтому поставки деталей будут осуществляться на регулярной основе», — отметил в разговоре с TRT на русском руководитель Федерации автомобилистов России (ФАР) Сергей Канаев.

Кроме того, российский производитель вряд ли позволит Ирану всерьез конкурировать, например, с «АвтоВАЗ». «Иранские автомобили, скорее, останутся резервными вариантом на случай, если будут перебои с китайским автопромом или проблемы с российским», — считает Канаев.

Автомобильный экспер, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто считает, что у иранских авто есть шанс занять нишу на российском рынке, но только в случае локализации производства. «Если будет организована в России сборка этих автомобилей, тогда и цена примерно будет на уровне «АвтоВАЗ». Прямой импорт — это слишком дорого для бюджетных моделей», — рассказывает он.

По словам Моржаретто, иранские автомобили при локальной сборке могут продемонстрировать свои сильные стороны по сравнению с отечественным модельным рядом: наличие версий с АКПП (автоматической коробкой передач), установка старых, но проверенных двигателей. «Не хочу сказать, что они будут продавать здесь миллионами автомобили, но речь о десятках тысяч уже может пойти. Это хоть какое-то разнообразие, поскольку в бюджетном классе в России сейчас только «АвтоВАЗ» — больше ничего», — резюмирует он.

На рынок России через Беларусь

Дистрибьютер Сергей Вачинский в интервью TRT на русском отметил, что работа над запуском сборки уже ведется, правда, не в России. «Мы планируем использовать завод в Апчаке в Беларуси, это автомобильный завод, недавно прошедший модернизацию. Там все полностью готово для запуска», — пояснил он.

Беларусь — член Таможенного союза, поэтому ввозимые из этой страны в Россию машины облагаются льготным утилизационным сбором, что может сказаться на снижении стоимости авто.

К слову, 1 августа утилизационный сбор в России заметно вырос. Как отмечают профильные издания, эта мера приводит к подорожанию автомобилей бюджетного сегмента на 122–300 тыс. руб., а за машины премиум-класса покупателям придется отдать на 1,235 млн руб. больше.

Таким образом, сборка на территории страны Таможенного союза — преимущество иранских авто, однако реальный горизонт этого процесса неясен.

Бывший советник одного из иранских производителей, который согласился говорить на условиях анонимности, напомнил, что в 2006-2008 годах Iran Khodro уже экспортировала автомобили в Россию. «За два года было продано 12 тыс. автомобилей. Затем в России повысили экологические стандарты: иранские машины тогда под них не подходили, и компания была вынуждена уйти, — рассказал собеседник TRT на русском. — Спрос на продукцию был, компания могла продавать по 15 тыс. ежегодно и даже больше, но тогда она не могла предоставить столько для продаж на российском рынке». Внутренний рынок Ирана обширный, к тому же действуют высокие пошлины на иностранные авто, поэтому 15 лет назад у местных производителей не было особого экспортного стимула. «Сейчас в Иране ситуация иная, новое иранское правительство хочет показать, что может решать различные проблемы и без ядерной сделки, поэтому власти стимулируют экспорт, — рассказал он. — Большое значение играет также дефицит валюты в Иране».

Иными словами, Иран сегодня заинтересован в выходе на российский рынок более чем когда-либо. Условия, связанные с санкциями в отношении России, этому благоприятствуют. Занять большую нишу вряд ли получится, но компании из Ирана признают, что продажи на российском рынке по 10 тыс. автомобилей в год будут успехом.

Однако иранские производители только в начале пути в вопросе прямого импорта, полноценный запуск локального производства может занять годы, а российские автопроизводители наверняка снизят возможности для конкуренции. Российским же автовладельцам, очевидно, придется и дальше привыкать к «дружественному» автопрому, хотя в РФ до недавнего времени всегда считалось, что лучше купить подержанного «европейца», чем коротать время в автосервисах, будучи владельцем нового, но отечественного авто.