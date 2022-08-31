В России могут появиться в продаже автомобили иранских марок Iran Khodro и Saipa. Такой прогноз сделали эксперты «Открытие Авто». По мнению специалистов, россиянам, в частности, представят модели Tara и Shahin.

«Ближе всего к современной российской реальности — Iran Khodro, а также второй крупный местный автопроизводитель Saipa. На недавнюю автовыставку в Москве каждый из этих брендов привез свой вариант новинок — оба седана», — отметили эксперты.

Седан Iran Khodro Tara построен на платформе Peugeot 301, размерами несколько превышает Kia Rio и Hyundai Solaris. Автомобиль оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 113 лошадиных сил в комплекте с 6-ступенчатым «автоматом». Максимальная скорость — 190 километров в час. В основе четырехдверного автомобиля Shahin от компании Saipa лежит платформа Toyota из 90-х годов. Размеры автомобиля также сходны с корейскими моделями, машина оснащается двигателем 1,5 турболитра мощностью 110 лошадиных сил.

Ранее TRT на русском писал, что, по словам главы российского центра «Иранцы за рубежом» Мирзаи Гази Аббас Мослема, иранские бизнесмены могут начать сотрудничество с московским заводом «Москвич». Они предложили выпускать под возрожденным советским брендом свои автомобили. «У нас есть серьезный диалог с «Москвичом», есть предварительное соглашение, чтобы иранские автомобили производились в России под [этим] брендом», — заявлял он. Как указывал Мослем, иранский бизнес также может сотрудничать с автомобильными заводами в Набережных Челнах и Елабуге для производства моделей под брендами «Волга» и «Победа». Однако пока эта тема находится в процессе обсуждения. Мослем напомнил, что санкции на автозапчасти в Иране ввели только в 2017 году — до этого их не было. «У нас есть лицензии от Renault, Peugeot, от Mercedes, — отметил он. — У нас есть технологии, в России есть производительные мощности. Поэтому мы можем объединить усилия и производить автомобили независимо от Запада».

Завод «Москвич» был возрожден уже почти два месяца назад, но пока с конвейера не сошло ни одной машины. Информации о том, какие именно автомобили будет выпускать предприятие, тоже нет. На фоне ухода с российского рынка западных автомобильных компаний еще в июне Москва заявила о намерении возродить бренды «Волга» и «Победа». Тогда президент Владимир Путин сообщил о «хорошей базе» отечественного автопрома, а на заводе «Москвич» представили стенды с «примерным модельным рядом на этапе сборочного производства». Однако журналисты заметили, что на них были изображены автомобили китайской компании JAC, после чего в КамАЗе заявили, что «визуализированные образы не являются прототипами и не имеют ничего общего с реальными моделями», которые будет выпускать завод «Москвич».

Ранее стало известно, что КамАЗ действительно вел переговоры с китайским автоконцерном JAC. В частности, обсуждалась локализация производства в Москве модели электрического кроссовера JAC iEVS4. Также столичные власти рассматривали возможности сотрудничества с другими китайскими автопроизводителями — FAW и BYD. При этом, хотя на заводе обещали до конца года собрать не менее 600 новых автомобилей, пока неизвестно, чем закончились переговоры с компаниями из КНР. В середине июня Путин лично попросил разработать новую стратегию развития автопрома в России — в срок до 1 сентября. При этом в апреле продажи новых автомобилей в России рухнули почти на 80%, в основном, из-за дефицита машин, которые не производятся из-за простоя заводов. Производство в стране приостановили европейские, американские и японские производители, также они отказались от продаж своих машин.

Ситуация вряд ли изменится в ближайшем будущем: к примеру, как сообщил главный исполнительный директор Nissan Motor Макото Учида, выпуск автомобилей Nissan на заводе в Санкт-Петербурге и импорт машин бренда в РФ не возобновятся до марта 2023-го. Компания Renault и вовсе решила продать весь свой российский бизнес — и собственный завод в Москве, и 70% пакет акций АвтоВАЗа.

Иран и Россия сотрудничают по многим направлениям. При этом Тегеран в середине июля опроверг информацию о том, что он поставляет Москве боевые беспилотники. «У нас существуют разные формы сотрудничества с Россией, в том числе в сфере обороны, но мы не помогаем ни одной из сторон, вовлеченных в конфликт, поскольку убеждены, что его надо закончить. Думаю, что сейчас проблема заключается в другом: некоторые западные страны, включая США, производят вооружения и стараются продать свою продукцию. Мы же стараемся избегать любых действий, которые могут привести к эскалации», — заявилпо этому поводу министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан. До этого о планах Ирана поставлять России БПЛА говорил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, по данным Washington Post, первая партия дронов из ИРИ уже была передана российским военным.