Страны Запада разрабатывают планы по мирному урегулированию российско-украинской войны, однако предложенные варианты не устраивают ни Москву, ни Киев. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, по плану западных союзников, Киев должен отказаться от потерянных территорий в обмен на членство в НАТО и для сохранения «того, что осталось‎»‎.

WSJ уточняет: планы урегулирования противоречат заявленным целям: Украина поставила целью вернуть утраченные территории, включая Донбасс, Крым, Запорожскую и Херсонскую области. Россия же требует признания своего суверенитета над этими регионами, которые мировое сообщество считает украинскими.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что «всем участникам придется согласиться с реалиями, которые складываются «на земле». Еще одно требование Москвы для начала мирных переговоров — нейтральный статус Украины. По данным WSJ, западные партнеры Киева считают, что возможность Украины вернуть утраченные территории имеет отдаленную перспективу, поскольку этот вариант предполагает больше «затрат и рисков». В частности, США и Германия сомневаются в том, что Киев сможет вернуть свои территории, отмечает газета.

При этом Запад подчеркивает, что не указывает Украине, когда начинать переговоры и на каких условиях.

«Никто в США не подталкивает его [Зеленского], не принуждает и не заставляет садиться за стол переговоров», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Тем не менее, пишет WSJ, «‎‎в частном порядке многие западные чиновники не думают, что США и их союзники могут предоставить Киеву самостоятельно определить исход».

Готовность к переговорам

В Киеве заявляют, что «мяч на поле» Москвы, украинская сторона не против переговоров.

«Сперва — прекращение огня и отвод войск. Затем — конструктив», — сообщили WSJ в офисе советника президента Украины Владимира Зеленского. В Киеве допускают начало переговоров при условии, что Россия откажется от поставленных целей и освободит занятые территории.

В ноябре 2022 года на саммите G20 президент Зеленский представил «украинскую мирную формулу‎»‎, состоящую из 10 шагов:

● Радиационная и ядерная безопасность

● Продовольственная безопасность

● Энергетическая безопасность

● Освобождение всех пленных и депортированных

● Выполнение Устава ООН и восстановления территориальной целостности Украины и мирового порядка

● Вывод российских войск и прекращение боевых действий

● Возвращение справедливости

● Противодействие экоциду

● Недопущения эскалации

● Фиксация окончания конфликта.

В начале августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мирное соглашение с Киевом на основе 10 шагов Зеленского «невозможно».

«Ни один из его 10 пунктов не направлен на поиск переговорного и дипломатического решения кризиса, а их совокупность представляет собой бессмысленный ультиматум России, который направлен на затягивание боевых действий. На такой основе мирное урегулирование невозможно», — отметила Захарова.

По ее словам, Украина и Запад пытаются «преуменьшить» высокую ценность мирных предложений других стран, а также пытаются монополизировать само право их предлагать.

Мирные переговоры в сентябре?

20 августа российский миллиардер Олег Дерипаска написал в Telegram-канале, что мирные переговоры между Украиной и РФ могут начаться уже в конце сентября. Бизнесмен не уточнил, откуда у него эта информация. По мнению Дерипаски, западные союзники Украины могут склонить Киев и Москву начать переговоры, поскольку, как утверждает миллиардер, Западу становится экономически сложно поддерживать украинских военных.

«Стратегические просчеты политиков в Вашингтоне, раскачивание напряженности и раскручивание спирали международных конфликтов по всему миру тяжелым бременем ложатся на экономику США», — считает Дерипаска.

О том, что осенью Украину начнут чаще призывать к переговорам, ранее заявлял и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Он уточнил: «это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса». «Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства, чтобы эти голоса угасали», — подчеркнул Кулеба.

Как ранее писалTRT на русском, страны Запада пересматривают поставки вооружений Украине: партнеры Киева хотят сместить фокус с отправки нового оружия на ремонт уже имеющегося. Отправленная Украине за 17 месяцев войны техника нуждается в ремонте. Потому сейчас западные союзники сосредоточатся на поиске деталей для поврежденных вооружений и транспортных средств.