Россия после длительного перерыва обустраивает военные базы у границы с Финляндией. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle на основе анализа спутниковых снимков военной базы Алакуртти на юго-западе Мурманской области и военного склада в Петрозаводске.

Телеканал уточняет: на базе Алакуртти четко видны три новые постройки, в частности ангары для хранения техники. База расположена примерно в 50 км от границы с Финляндией.

Спутниковые снимки показывают, что Россия также построила новый крупный военный склад в карельском Петрозаводске, примерно в 175 км от границы.

«Строительные проекты — первый конкретный признак того, что Россия снова начала инвестировать в военные базы вблизи Финляндии после многих лет незначительного или отсутствующего внимания к этому региону», — уточнил Yle.

Быстрый темп строительства указывает на то, что РФ применяет новые методы возведения. Прочная тканевая крыша с пластиковым покрытием прикреплена к верхней части легкого металлического каркаса, рассказал Yle Марко Эклунд, военный эксперт, специализирующийся на России.

«Сообщается, что эта технология впервые используется в северном регионе. Судя по всему, материал выдерживает сильные морозы», — подчеркнул эксперт.

По словам Эклунда, в каждом здании можно легко разместить боевые машины одного батальона или около 40 бронетранспортеров МТ-ЛБ.

«Россия разместила на базе Алакуртти около 2 тыс. военнослужащих, но как минимум треть или даже половина из них отправлена воевать в Украину. В гарнизоне дислоцируется 80-я отдельная арктическая мотострелковая бригада», — сообщает Yle.

Эклунд уточнил: важнейшая задача военного завода в Петрозаводске — восстановление и поставка техники для войны против Украины. На объекте хранится большое количество транспортных танков, боевых машин и артиллерии, которых достаточно для оснащения как минимум одной моторизованной бригады численностью 4 тыс. солдат.

По мнению финских военных экспертов, опрошенных Yle, из-за продолжающейся войны в Украине у Москвы нет необходимых ресурсов для усиления обороны на границе с Финляндией.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия планирует усилить пограничные войска на границе с Финляндией. Шойгу уточнил: такие угрозы требуют «своевременного и адекватного реагирования», поэтому Москва может увеличить численность войск на западной границе.

В начале апреля Финляндия официально стала членом НАТО. Уже в июне страна принимала учения альянса «‎Северный лес»‎. В них участвовали около 6500 солдат и офицеров республики, а также 1000 военных из США, Великобритании, Норвегии и Швеции. Это крупнейшие в современной истории Финляндии учения сухопутных войск за Полярным кругом.

Как ранее писал TRT на русском, США планируют разместить американские военные базы в Финляндии, страны готовят соответствующий договор об оборонном сотрудничестве.

По данным газеты Helsingin Sanomat (HS), договор позволит военным США дислоцироваться в Финляндии, хранить на финской территорию американскую военную технику. Также в соглашении будут оговорены возможные инвестиции в инфраструктуру за счет средств, предоставленных Конгрессом США Пентагону.

Представитель финского МИД Микаэл Антелл отметил: текст двустороннего договора уже практически готов. Но на официальном уровне переговоры двух стран будут продолжаться до 2024 года — после этого проект соглашения перейдет на рассмотрение парламента. На ядерное оружие соглашение Хельсинки и Вашингтона распространяться не будет, уточнил дипломат.