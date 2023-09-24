Антитеррористическая операция Вооруженных сил (ВС) Азербайджана, проведенная на этой неделе в Карабахе, дала импульс для формирования новой политической реальности. То, что перемены в этой сфере являются неизбежным процессом, констатировал президент республики Ильхам Алиев в своем обращении к нации.

Следующим этапом в окончательной нейтрализации напряженности после военных мероприятий стали переговоры между представителями Баку и армянского населения Карабаха, организованные 21 сентября в городе Евлах.

Азербайджан на консультациях представляли ответственный по контактам с армянскими жителями Карабахского региона Рамин Мамедов, замспецпредставителя президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район, Башир Гаджиев и сотрудник спецпредставительства Илькин Султанов.

Диалог был сфокусирован на общественно-политической интеграции Карабаха –– той проблеме, решение которой долгое время игнорировала армянская сторона.

«Я уверен, что армянское население, живущее в Карабахе, вскоре увидит поворот к лучшему. Потому что наше намерение –– строить совместную жизнь на основе мира, взаимопонимания, взаимного уважения. У нас нет никаких проблем, вражды с армянским народом», –– подчернул азербайджанский лидер, комментируя значение операции.

О том, что результаты антитеррористической кампании локального характера могут быть конвертированы в более прочный и более устойчивый мир, отмечал и официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, подводя ее итоги.

Теперь новая военно-политическая реальность в Карабахском регионе Азербайджана будет экстраполирована на содержательную часть переговоров между Баку и Ереваном о заключении мирного договора. В частности, об этом Алиев информировал главу Евросовета Шарля Мишеля.

По оценкам азербайджанской стороны, драфт этих договоренностей согласован на 70%. «Этот вопрос все еще стоит на повестке дня Азербайджана, и Азербайджан по-прежнему выступает за мирное соглашение», –– отметил помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев.

Дистанцированность Армении

К началу антитеррористической операции ВС Азербайджана вокруг внешнеполитического положения Армении сложилась иная дипломатическая ситуация, нежели во время 44-дневной войны. За последние месяцы премьер-министр страны Никол Пашинян отметился серией заявлений с экстраординарно резкой критикой в адрес российских посредников. Так, в этом месяце глава армянского правительства выступал с обвинениями, что миротворцы РФ в Карабахе не справились с поставленной задачей, а Москва якобы дистанцировалась от Южного Кавказа.

Несмотря на то, что многие вопросы по этому досье Пашиняну следовало бы адресовать самому себе, итогом его эмоциональных выступлений стало углубившееся недоверие по линии Ереван –– Москва. Кризисную симптоматику емко отразили высказывания заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, появившиеся на старте боевых действий. Политик завуалированным образом, не называя имен, поставил вопрос о судьбе политической карьеры Пашиняна в ближайшем будущем.

Несмотря на всю критику, российская сторона на фоне операции ВС Азербайджана не снизила интенсивности своего дипломатического посредничества, приняв участие в координации процесса разоружения армянских формирований в Карабахе и выводе армянских ВС. Тем не менее, Кремль и на уровне пресс-секретаря посылал четкие сообщения, что события вокруг Карабахского региона –– это внутреннее дело Азербайджана.

Что же касается судьбы армянского премьера, то она в ближайшие месяцы действительно будет представлять большую интригу. Парламентская оппозиция в Армении анонсировала план по запуску процедуры его отстранения.

«Практически все оппозиционные партии провели совещание по ситуации в Армении. Пришли к решению по двум пунктам. Создать «Национальный комитет», главная цель которого отстранение от власти этого правительства. Выработана дорожная карта, которая должна привести к отставке Пашиняна. В рамках этой карты парламентская оппозиция начнет продвигать процедуру импичмента», –– проинформировал депутат Ишхан Сагателян.

Протестный потенциал Армении в эти дни существенно возрос. Это веский повод говорить о нестабильности политической ситуации в стране.

Курс на реинтеграцию

То, что нынешняя встреча в Евлахе даст старт мирной реинтеграции армянского населения Карабахского региона в правовое поле Азербайджанской Республики, заметил представитель президента Азербайджана по особым поручениям посол Эльчин Амирбеков. В эфире BBC World он констатировал, что своей антитеррористической операцией Баку фактически выполнил самостоятельно те обязательства, которые уже давно должна была выполнить армянская сторона.

Силовой сценарий носил вынужденный характер вопреки всему тому, что принято говорить среди критиков Азербайджана за рубежом. Красноречивой иллюстрацией того факта, что республика даже в ходе начатой операции не закрывала дверь для дипломатии, является тайминг антитеррористической кампании: она почти совпала с началом недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Иными словами, у всех международных партнеров Баку была возможность обсудить ход боевых действий с его представителями.

Эта деталь свидетельствует об изначальной открытости Баку для дискуссий. В этом контексте обращает на себя внимание и тот факт, что представители армянского населения Карабахского региона были приглашены к диалогу на начальном этапе операции.

Карабахский вопрос был раз и навсегда закрыт по итогам трехсторонних договоренностей между Азербайджаном, Арменией и Россией в 2020 году. Однако в этом непростом досье еще остаются контуры конфликтных линий, стереть которые окончательно можно благодаря готовящемуся мирному договору между Баку и Ереваном. Тем не менее, уже сейчас можно сказать, что решение возможных трудностей в реинтеграции Карабахского региона, если они и возникнут, теперь будет характеризоваться процессом углубляющейся политической интернализации: отвечать на вызовы вокруг Карабаха будут те, кому он принадлежит.