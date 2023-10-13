ВВС Израиля меньше чем за неделю использовали в секторе Газа столько бомб и ракет, сколько США расходовали в Афганистане за год.

Об этом сообщил бывший следователь ООН по военным преступлениям в Ливии Марк Геральско в интервью The Washington Post.

Он обратил внимание, что удары ВВС Израиля приходятся по территории с большой плотностью населения, в результате чего возрастает вероятность ошибки.

По данным Геральско, за 6 дней Израиль уже выпустил более 6 тыс. ракет, а США в самый напряженный период боевых действий в Афганистане использовали 7423.

Кроме того, во время обстрела Ливии в 2011 году авиация НАТО применила более 7,6 тыс. бомб и ракет, отметил он.

Как писал TRT на русском, в ООН ранее осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Заседание военно-политического кабинета Израиля 8 сентября закончилось решением объявить о состоянии войны в ответ на операцию «Наводнение Аль-Акса» боевого крыла ХАМАС. Палестина, в свою очередь, призвала созвать заседание Лиги арабских государств.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.