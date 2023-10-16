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Правозащитники назвали кошмаром убийство 6-летнего палестинца в США
Преступник атаковал с ножом ребенка и его 32-летнюю мать – беженцев из Палестины, получивших убежище в США
Правозащитники назвали кошмаром убийство 6-летнего палестинца в США
Фото: CAIR / Others
16 октября 2023 г.

Правозащитники из Совета по американо-исламским отношениям (CAIR) выступили с резким осуждение произошедшего в США убийства 6-летнего палестинского беженца на почве ненависти. Атака стала «нашим худшим кошмаром», говорится в заявлении CAIR.

Убийство произошло в американском штате Иллинойс. Хозяин дома, в котором проживала семья погибшего, нанес ребенку 26 ножевых ранений. Мальчик скончался в больнице, его 32-летняя мать также получила ранения, но находится в стабильном состоянии, говорится в заявлении офиса шерифа округа Уилл.

«Детективы смогли определить, что обе жертвы этого жестокого нападения были атакованы подозреваемым из-за того, что они были мусульманами, а также из-за продолжающегося на Ближнем Востоке конфликта с участием ХАМАС и израильтян», — сообщили в офисе шерифа, добавив, что убийство произошло примерно в 64 километрах к западу от Чикаго.

Власти заявили, что женщине удалось позвонить в службу спасения после атаки со стороны хозяина дома — 71-летнего Джозефа Чубы.

«Он постучал в дверь и попытался задушить ее, сказав: “Вы, мусульмане, должны умереть”», — сказал журналистам Ахмед Рехаб, глава чикагского офиса Совета по американо-исламским отношениям, ссылаясь на текстовые сообщения, отправленные женщиной отцу убитого мальчика с больничной койки.

Как писал TRT на русском, заседание военно-политического кабинета Израиля 8 сентября закончилось решением объявить о состоянии войны в ответ на операцию «Наводнение Аль-Акса» боевого крыла ХАМАС. Палестина, в свою очередь, призвала созвать заседание Лиги арабских государств.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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