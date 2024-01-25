Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. В ходе разговора они обсудили двусторонние отношения Турции и ЮАР, а также региональные и глобальные кризисы, включая нападения Израиля на сектор Газа.

Кроме того, лидеры двух стран затронули тему слушаний Международного суда ООН по иску Южно-Африканской Республики против Израиля, в котором еврейское государство обвиняется в геноциде жителей сектора Газа. Президент Турции вновь выразил удовлетворение тем, что дело в отношении Израиля дошло до Гааги. А также отметил, что усилия Анкары по поддержке палестинцев нашли поддержку на международном уровне.

Турецкий лидер пообещал сделать все возможное, чтобы израильские власти понесли наказание по закону за преступления против человечности, которые они совершают в секторе Газа.

Как писал TRT на русском, 11 января в Международном суде ООН (МУС) начались слушания по иску ЮАР против Израиля. Южно-Африканская Республика 29 декабря 2023 года подала иск на Израиль в связи с нарушением Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

В представленных ЮАР доказательствах утверждается, что действия Израиля «носят характер геноцида, поскольку направлены на уничтожение значительной части палестинской национальной, расовой и этнической группы».

Турецкая делегация, которая также присутствовала на слушаниях, отметила высокую значимость шага, предпринятого ЮАР. Члены делегации напомнили, что с 7 октября Тель-Авив нарушает международное право, нанося удары по палестинскому эксклаву.

Как ожидается, МУС вынесет промежуточное решение по иску ЮАР в пятницу, 26 января. Южно-Африканская Республика требует немедленного прекращения военных действий в Газе.