Президент Украины Владимир Зеленский появился на официальном ужине в Нидерландах в строгом черном костюме — впервые с начала войны и спустя месяцы после скандала в Белом доме, где его раскритиковали за отсутствие делового наряда.

Ужин, организованный королем Виллемом-Александром и королевой Максимой в дворце Ден Босх, стал частью саммита НАТО. Лидеры стран-участниц прибыли в сопровождении партнеров, а внимание прессы привлекло не только событие, но и образ Зеленского.

В марте он оказался в центре медийного шторма после визита в Вашингтон: тогда, в Овальном кабинете, один из журналистов спросил, почему Зеленский не носит костюм — и вообще, есть ли он у него. Президент США Дональд Трамп и его заместитель Джей Ди Ванс встретили вопрос смехом.

Зеленский, не теряя самообладания, парировал: «У вас с этим проблема? Я надену костюм после победы в войне — может, даже лучше, чем ваш».

Образ на саммите НАТО действительно оказался нетипичным: классический черный костюм, черная рубашка без галстука, черные туфли. Это первое появление Зеленского в пиджаке с начала российско-украинской войны в феврале 2022 года.

С тех пор стиль президента трансформировался: вместо костюмов — темные футболки с гербом Украины или армейские куртки. Но саммит в Гааге совпал с важными переговорами: готовится встреча с Трампом, где, как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, речь пойдет о войне, поставках оружия и санкциях против России.

По словам Ермака, «мир через силу» — это единственная стратегия, способная остановить продвижение Москвы. Украинская разведка последние месяцы предупреждает, что Россия в ходе летнего наступления попытается захватить Сумскую и Днепропетровскую области. Президент РФ Владимир Путин подтверждал эти планы, отмечая необходимость создать буферную зону на границе РФ.





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