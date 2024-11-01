В преддверии президентских выборов в США многие аналитические центры подчеркивают значимость голосов мусульманских избирателей.

Однако многие мусульмане ощущают политическую изоляцию со стороны обеих партий. В условиях политической неопределенности мусульманские избиратели также рассматривают возможность поддержки кандидатов от третьих партий. Вопросы, касающиеся международной политики, особенно по отношению к Израилю, остаются важными для мусульманского электората.

Выборы

Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) считает, что на президентских выборах 2024 года, в которых участвуют вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп, решающую роль могут сыграть голоса мусульманских избирателей.

Однако в этом году многие мусульмане ощущают своего рода политическую «бездомность», что в принципе может побудить их воздержаться от участия в предстоящих выборах. Мусульмане говорят о растущем чувстве политической изоляции: они не чувствуют ни понимания, ни принятия со стороны ни одной из партий, включая как республиканцев, так и демократов.

Некоторые также отмечают, что мусульманские избиратели будут голосовать, руководствуясь принципом «меньшего зла», и что обе партии ведут кампании именно в этом ключе, побуждая людей делать выбор, исходя из наименьшего вреда.

Кроме того, некоторые мусульманские группы также призывают мусульман голосовать за кандидата от третьей партии.

При этом главным вопросом, который, как кажется, беспокоит всю мусульманскую общину, несмотря на ее разнообразие, является, безусловно, проводимый Израилем геноцид в Газе.

Об этом же говорят результаты опросов, которые подтверждают, что мусульманские избиратели в основном демонстрируют гибкость в выборе кандидатов и придают особое значение ключевым политическим событиям, таким как конфликт в Газе.

Исследование, проведенное этим летом Институтом социальной политики и взаимопонимания (ISPU), выявило ряд тенденций относительно намерений мусульман голосовать на президентских выборах в трех «колеблющихся» штатах — Джорджии, Пенсильвании и Мичигане.

В исследовании говорится, что мусульмане демонстрируют высокую политическую активность и чаще, чем любая другая религиозная группа, идентифицируют себя как независимые избиратели. Отмечается, что в связи с этим их голоса не могут восприниматься как должное ни одной из партий — их необходимо заслужить.

Кроме того, опять же, выборы в США проходят на фоне событий в Газе, что только активизирует мусульманский электорат.

Как показывает исследование, эта война является наиболее важным приоритетом для мусульман, независимо от их партийной принадлежности, возраста и этнического происхождения, поэтому большинство опрошенных мусульман, а именно — 61%, в трех штатах заявили, что конфликт в Газе входит в тройку самых значимых факторов, по которым они будут оценивать кандидатов.

На президентских выборах 2020 года американские мусульмане внесли значительный вклад в победу Джо Байдена. Он был избран с небольшим отрывом, одержав победу в таких колеблющихся штатах, как Джорджия, Мичиган и Пенсильвания, где он опередил Дональда Трампа всего на десятки тысяч голосов.

В 2024 году лишь 12% мусульман изначально планировали голосовать за демократов, что значительно ниже 65% поддержки, которую Байден получил среди мусульман на выборах 2020 года. Однако большинство мусульман, поддержавших Байдена в 2020 году, но не планирующих голосовать за него в 2024 году, не переходят на сторону оппонентов.

Кандидаты от третьих партий Джилл Стайн и Корнел Уэст активно высказывались в поддержку жителей Газы. Уэст выбрал своим напарником чернокожую мусульманку Мелину Абдуллу, а Стайн — мусульманского активиста и ученого Рудольфа «Бутча» Уэйра.

Согласно другому опросу, проведенному CAIR среди 40 000 зарегистрированных мусульманских избирателей в шести штатах, мусульмане с минимальным перевесом выражают предпочтение в поддержке демократов, а не республиканцев. Однако, опять же, выделяется другой кандидат — представительница Партии зеленых Джилл Стайн, которая идет почти на одном уровне с Харрис, во многом благодаря своей позиции по войне в Газе. А в некоторых штатах она и вовсе опережает нынешнюю вице-президента. Стайн открыто осуждает массовые убийства палестинцев и требует немедленного прекращения огня.

Полученные результаты указывают на то, что разрыв между мусульманами и Демократической партией достиг критической точки, и большинство мусульманских избирателей не планируют голосовать за Камалу Харрис. Это свидетельствует о резком изменении ситуации всего через несколько лет после того, как мусульмане стали значимой частью электората Демократической партии на предыдущих выборах.

Изначально могло казаться, что Харрис сможет отдалиться от позиции Байдена относительно вторжения Израиля в Газу, поскольку она неоднократно проявляла некоторую обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации в регионе. Однако вскоре ее позиция стала более определенной. Так, на одном из митингов, отвечая на вопрос о гневе мусульманских избирателей из-за разрушений в Газе, Харрис сказала: «Первая и наиболее трагическая история произошла 7 октября».

Что касается Трампа, он придерживается более произраильской риторики и неоднократно высказывался за антииммигрантскую и антимусульманскую политику. Этим летом он также заявил, что вице-президент Камала Харрис якобы стремится «разместить тысячи джихадистов в Миннесоте», и утверждал, что демократы намерены «превратить Средний Запад в Ближний Восток».

Антимусульманская риторика продолжает оставаться важным элементом политического имиджа Трампа. Тем не менее на завершающем этапе президентской гонки он стремится заручиться поддержкой мусульманских избирателей.

Недавние опросы также показывают, что Трампу удалось привлечь часть мусульманских голосов, хотя их, скорее всего, пока недостаточно для значительного влияния на исход выборов.

На митинге в Мичигане, ключевом штате с большим мусульманским населением, Трамп сообщил, что недавно провел встречу с лидерами общины. «Вы знаете, чего они хотят? — спросил он, — они хотят мира. Они замечательные люди».

Трамп даже заявил, что мусульмане не должны поддерживать Харрис, ссылаясь на то, что среди ее ближайших соратников есть люди, которые, по его словам, не испытывают симпатии к мусульманам. В частности, он указал на республиканку Лиз Чейни — дочь бывшего вице-президента США Дика Чейни, сыгравшего значительную роль в военной кампании в Ираке, где погибли сотни тысяч мусульман, — которая выражает поддержку Харрис. «Почему мусульманину или арабу следует голосовать за того, у кого в героях значится Лиз Чейни?» — риторически спросил Трамп. TRT на русском уже отмечал неоднозначный альянс между Лиз Чейни и Камалой Харрис.

Трамп также пообещал мир на Ближнем Востоке. «Во время моего президентства на Ближнем Востоке был установлен мир, и я уверенно заявляю, что он вернется очень скоро! Я решу те проблемы, которые возникли благодаря Камале Харрис и Джо Байдену, и положу конец страданиям и разрушениям в Ливане. Я стремлюсь к созданию настоящего и прочного мира на Ближнем Востоке, и мы сделаем это правильно, чтобы избежать повторения конфликтов каждые 5 или 10 лет!», — заявил Трамп.

Безусловно, кандидату от третьей партии, такому как Джилл Стайн, крайне сложно одержать победу над Трампом или Харрис на президентских выборах. В США доминирует двухпартийная система, где главными игроками являются Демократическая и Республиканская партии. Это приводит к сильной институциональной поддержке двух ведущих партий и делает крайне затруднительным для третьих партийных кандидатов одержать победу. Кроме того, у них зачастую меньше ресурсов и ограниченный доступ к медиа. Это, конечно, усложняет проведение полноценной предвыборной кампании.

С другой стороны, на выборах третья партия также может получить поддержку избирателей, но чаще это имеет эффект «протестного голосования», когда люди выбирают альтернативу как выражение недовольства. Это голосование отнимает часть электората у ведущих партий, что соответственно может повлиять на распределение голосов в ключевых штатах и изменить исход выборов, особенно если разница между основными кандидатами небольшая. По мнению экспертов, именно такое «протестное» голосование может существенно повлиять на конечный результат. Впрочем, возможное воздержание мусульманских избирателей также повлияет на исход выборов.

Мичиган играет особенно важную роль на предстоящих выборах, где мусульманский электорат может существенно повлиять на победу того или иного кандидата в этом ключевом штате. В Соединенных Штатах проживает около 4 млн мусульман, из которых приблизительно 240 000 живут именно в Мичигане.

В 2020 году Байден одержал победу в этом штате с преимуществом около 100 тыс. голосов, поэтому, если все мусульмане заявят, что война в Газе и политика США в отношении Израиля для них неприемлемы, это может стоить Харрис победы в Мичигане и, возможно, президентского кресла.

Таким образом президентские выборы в США представляют собой возможность для мусульманского электората продемонстрировать свое влияние на события на политической арене.