Президент Украины Владимир Зеленский готов пойти на территориальные уступки и согласиться на мирное урегулирование по текущей линии соприкосновения, чтобы не выводить военных из Донбасса, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

Газета уточняет: Зеленский еще намерен обсудить этот план с президентом США Дональдом Трампом. В Киеве эту дорожную карту называют «продуктивным процессом мирного урегулирования без принуждения Украины к выполнению невозможных шагов, таких как вывод войск» из Донбасса. По данным FT, Зеленский на встрече с Трампом предложит «удобоваримый компромисс» по линии фронта, который смогут принять украинцы.

По этому плану, Киев сохранит за собой части Донецкой области, а также всю Харьковскую, Сумскую и Днепропетровскую области. Украине не придется сдавать без боя богатые ресурсами районы Донбасса, отмечает газета.

Ранее The New York Times (NYT) писала, что Дональд Трамп после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложил европейским лидерам план мирного урегулирования, предполагающий уступку Украиной всей территории Донбасса.

По данным источников, Трамп считает, что мирного соглашения можно добиться довольно оперативно, если Зеленский согласится передать Москве оставшуюся часть Донецкой и Луганской областей (сейчас РФ контролирует порядка 60% Донецкой и более 90% Луганской). В обмен США якобы выступят гарантами безопасности для Киева по аналогии с НАТО.

18 августа Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне. На встречу с американским лидером также отправятся лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Европейские лидеры настаивают, чтобы Трамп не принуждал Киев к масштабным уступкам, но признают, что без совсем без территориальных изменений не обойтись.