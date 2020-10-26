21 сентября этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил на 10-тысячном митинге в Лос-Анджелесе перед армянской общиной Калифорниии и призвал ее мобилизоваться в поддержку «исторической родины». Диаспора откликнулась сбором пожертвований, активизацией своих лоббистов в американском политическом истеблишменте и, конечно, использованием «тяжелой артиллерии» под названием Ким Кардашьян.

«Мои мысли и молитвы с храбрыми мужчинами, женщинами и детьми. Я хочу, чтобы все помнили, что, несмотря на расстояние, которое нас разделяет, мы не ограничены границами, и мы вместе являемся одной глобальной армянской нацией», – написала армянская дива американского шоу-бизнеса, пожертвовав миллион долларов в Фонд Армении.

«Глобальная армянская нация», «мы все – армяне», «молитвы с храбрыми мужчинами Арцаха» из Калифорнии – звучит очень пафосно. Но как обстоят дела на самом деле?

Численность армян в США составляет более 500 тысяч человек, по данным Бюро переписи населения США за 2017 год, до 1 миллиона по неофициальным данным армянских источников. Большинство из них живет в одном из самых комфортных и благополучных штатов США – Калифорнии. Консульство Армении в Лос-Анджелесе сообщает о 500 тысячах армян только в этом штате, а Армянский Национальный Комитет США утверждает, что их там все 700 000, что означает, что в США в целом их больше миллиона – некоторые армянские СМИ утверждают, что чуть ли не 2 миллиона.

В США и Калифорнии эта диаспора обладает серьезной инфраструктурой. В стране существует порядка 120 армянских церквей, армянские газеты, радио, телевидение, благотворительные организации, национальные ассамблеи и комитеты, в основном связанные с партией «Дашнакцутюн», имеющей богатую террористическую историю.

Этнические армяне в разное время были губернаторами (Джордж Докмеджян), мэрами (Ларри Зарьян,Ара Наджарян,Боб Юсефян,Раффи Манукян,Зарех Синанян), конгрессменами США (Алан Бенджамин, Чарльз Папашаян, Данкан Хантер, Барнетт Фрэнк, Анна Эшу, Джон Свинни, Жаклин Спейер), сенаторами США (Джон Сеймур, Честер Лотт), верховными судьями штатов (Арман Арабян), генеральными прокурорами штатов (Роберт Кенни, Джеймс Шеннон, Джозеф Аирян). О конгрессменах или рядовых судьях, прокурорах на уровне отдельных штатов или городов нечего и говорить – их сотни. Тем более излишне говорить о тысячах успешных армяно-американских бизнесменов, спортсменов, деятелей культуры, науки и т. д.

Если верить одной из их ярких представительниц – Ким Кардашьян, все они работают на благо Армении как часть одной «глобальной армянской нации». Это должно подтвердить лоббирование диаспорой признания армянского «геноцида» Турцией в 1915 году, смысл которого не в том, чтобы почтить память жертв тех трагических событий. Его смысл в принуждении Турции к выплате компенсаций, конечно, уже не самим жертвам, а многочисленным претендентам на роль их наследников, что может стать новым выгодным бизнесом. Или в передаче Армении восточных территорий Турции, на которых раньше жили армяне и которые западные расчленители Турции в 1920 хотели отдать Армении по Севрскому договору.

Возможно, работу диаспоры в Америке на благо «исторической родины» должна подтвердить финансовая поддержка из Калифорнии «храбрых мужчин Арцаха», умирающих за то, чтобы над нищим Нагорным Карабахом висел флаг непризнанной «Нагорно-Карабахской Республики», так же, как и многочисленные петиции, митинги или еще более многочисленные твиты и хэштеги с призывом к властям США признать эту республику.

Однако идея «лоббирования диаспорой интересов Армении» терпит фиаско, если посмотреть на цифры. В самой Республике Армения сегодня по официальным данным живут 2,9 миллионов человек, а по неофициальным – меньше 2-х миллионов. Получается, что, по разным оценкам в США, в первую очередь в Калифорнии, живет от половины населения «исторической родины» армянской диаспоры до равного ему количества. А как они живут там и там?

По данным американской статистической службы на 2017 год, годовой доход среднего американского армянина составлял $67 450, в то время как годовой доход среднего армянина в самой Армении в тот же период составлял $4 740. То есть средний армянин в США имеет годовой доход свыше чем в 14 раз (!) больший, чем в самой Армении. При этом ему не надо идти под бомбы, снаряды и пули, под которые вдохновляет идти «храбрых мужчин Арцаха» Ким Кардашьян (с годовым доходом в $350 000 000) и ему не надо нести непредсказуемые риски от осложнений в отношениях Армении с Турцией из-за провокационных действий, в том числе армянской диаспоры в США.

Что же это за единая «глобальная нация», разница в доходах географических частей которой превышает 14-кратный размер, как и разница в уровне безопасности, причем не в пользу «исторической родины»? Кстати, этот термин неслучайно в кавычках – большинство американских армян не имеют никакого отношения к территории нынешней Республики Армения и ее политической истории.

Это потомки армян, проживавших в Османской империи, которых привела к трагедии политика партии «Дашнакцутюн» и других экстремистов, которые продолжили играть в диаспоре главную скрипку. В советские времена дашнакские идеи стали вновь проникать в Армению с 70-х годов XX века, когда ей были разрешены контакты с диаспорой. И теперь дашнаки, спрятавшись от последствий своей политики в безопасных и процветающих США, толкают на амбразуру армян Армении и Карабаха, которым предлагается умирать за их идеи под аккомпанемент ее митингов, петиций и твиттов.

Но если армянская диаспора в США живет одной жизнью со своей «исторической родиной», почему она за все годы ее независимости не помогла ей сократить разрыв в их уровне жизни? Почему успешные армянские бизнесмены, менеджеры, инноваторы не пришли на «историческую родину» и не превратили ее в Гонконг Южного Кавказа? Это риторический вопрос, ведь ответ на него понятен – реальная жизнь отличается от фантазий.

Но если калифорнийская диаспора не может помочь своей «исторической родине», зачем она мешает ей иметь то, что есть у нее самой – жизнь в безопасном окружении и в мире с соседями, который, в отличие от «помощи» этой диаспоры, может поднять уровень жизни Армении?