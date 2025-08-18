Бывший глава военной разведки Израиля Аарон Халива заявил, что за каждого убитого 7 октября израильтянина должно погибнуть 50 палестинцев. В утечке записей, показанных израильским телеканалом Channel 12, он добавил: «Теперь не имеет значения, дети они или нет».

Халива, покинувший пост в апреле 2024 года, назвал массовые жертвы в Газе «необходимыми». По его словам, более 50 тысяч погибших палестинцев стали «посланием будущим поколениям». Ссылаясь на Накбу — массовое изгнание палестинцев в 1948 году, — он сказал: «Им нужна Накба время от времени, чтобы почувствовать цену».

Записи появились в момент, когда Минздрав Газы сообщил о том, что число погибших от израильских атак превысило 61 тыс. человек. Большинство жертв — женщины и дети.

Халива фактически признал данные Газы о потерях, хотя ранее израильские чиновники называли эти цифры «пропагандой» — но в прошлых конфликтах палестинские данные оказывались точными.

Экс-глава разведки настаивает, что военное вторжение в Газу якобы ведется не ради мести, а как «сдерживающий фактор».

ХАМАС резко осудил эти заявления. В сообщении движения в Telegram слова Халивы названы «открытым признанием геноцидальной доктрины Израиля».

ХАМАС подчеркнул, что «преступления оккупантов — это результат решений на высшем политическом и военном уровне».