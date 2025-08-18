Бывший глава военной разведки Израиля Аарон Халива заявил, что за каждого убитого 7 октября израильтянина должно погибнуть 50 палестинцев. В утечке записей, показанных израильским телеканалом Channel 12, он добавил: «Теперь не имеет значения, дети они или нет».
Халива, покинувший пост в апреле 2024 года, назвал массовые жертвы в Газе «необходимыми». По его словам, более 50 тысяч погибших палестинцев стали «посланием будущим поколениям». Ссылаясь на Накбу — массовое изгнание палестинцев в 1948 году, — он сказал: «Им нужна Накба время от времени, чтобы почувствовать цену».
Записи появились в момент, когда Минздрав Газы сообщил о том, что число погибших от израильских атак превысило 61 тыс. человек. Большинство жертв — женщины и дети.
Халива фактически признал данные Газы о потерях, хотя ранее израильские чиновники называли эти цифры «пропагандой» — но в прошлых конфликтах палестинские данные оказывались точными.
Экс-глава разведки настаивает, что военное вторжение в Газу якобы ведется не ради мести, а как «сдерживающий фактор».
ХАМАС резко осудил эти заявления. В сообщении движения в Telegram слова Халивы названы «открытым признанием геноцидальной доктрины Израиля».
ХАМАС подчеркнул, что «преступления оккупантов — это результат решений на высшем политическом и военном уровне».
Движение призвало ООН и международные суды зафиксировать эти признания.
Внутри Израиля утечка не вызвала широкого резонанса. Крупные СМИ сосредоточились на критике экс-главы разведки в адрес премьер-министра Биньямина Нетаньяху и проблемах системы безопасности. Газета Haaretz отметила, что формат записей позволил генералу «дать интервью, не будучи формально опрошенным».
Контраст в освещении подчеркивает разрыв между восприятием войны в Израиле и за его пределами. За рубежом записи вызвали возмущение, тогда как внутри страны Халива продолжает считаться популярным центристским критиком ультраправых министров.