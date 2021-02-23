Начальник управления маркетинга судостроительного завода «Океан» Николай Гапеев заявил о начале технической подготовки, необходимой для производства корветов программы MILGEM в Украине.

14 декабря 2020-го в Киеве между главой оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром и министром обороны Украины Андреем Тараном было подписано соглашение о производстве пяти корветов типа MILGEM (в переводе: «Отечественный корабль») для ВМСУ. Головной корвет (первый из пяти) будет полностью построен на турецкой верфи, последующие корабли – в Украине на судостроительном заводе «Океан».

Ранее минобороны Украины поручило отечественной компании «Мотор Сич» разработать боевые вертолеты для корветов, разработанных в рамках турецкого проекта MILGEM (тип Ada). «Мотор Сич» планирует представить решение в виде глубоко модернизированного вертолета Ми-2. Киль разрабатываемого вертолета планируется сделать складывающимся, чтобы вертолет мог поместиться в ангаре MILGEM.

Кроме того, украинская сторона сообщила, что в качестве силовой установки в корветах планируется использовать украинские двигатели производства компании «Зоря»-«Машпроект». Корветы MILGEM типа Ada для ВМС Турции и Пакистана используют газотурбинные корабельные двигатели LM2500 производства США.