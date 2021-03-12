Коварный план

Российские чиновники и агенты власти любят обвинять в алармизме, разжигании розни тех, кто говорит о дискриминации мусульман, о государственной исламофобии. При этом снос мечетей, запрет на их строительство, вмешательство государства в дела мусульманских общин в представлении таких спикеров является нормой государственно-конфессиональных отношений. Иногда они даже приводят в пример ситуацию в мусульманских сообществах Индии, Бангладеша или Китая, дескать, вам грех жаловаться.

Возможно, если сравнивать по уровню исламофобии, Россия – не самое страшное место. Да, пока еще законов, аналогичных принятым во Франции, нет. Но, с другой стороны, сложно представить, чтобы во французских тюрьмах делали с мусульманами и священными для них вещами то, что делали, например, в Ярославской колонии №1, о чем двумя неделями ранее нам поведала «Новая газета». И это далеко не единичные примеры.

Исламофобия в РФ многогранна. Силовая машина бесчинствует в запрете исламской литературы, строительства мечетей, в фабрикации уголовных дел против мусульманских активистов, и это лишь видимая часть. За кулисами же остается работа настоящих эскадронов смерти, десятки нерасследованных убийств религиозных деятелей в стране, пытки, ломка судеб, разрушение семей, лишение здоровья и жизней в российской пенитенциарной системе.

Ни мечети, ни денег

В период с 2010 года по 2013 год в Калининграде религиозная община мусульман собирала пожертвования на строительство мечети, и в итоге началось возведение здания на территории Южного парка. Для этого были все необходимые разрешительные документы от местных властей. Но в 2014 году решение о выделении участка было признано незаконным, строительство прекращено, мусульманам же присудили выплату компенсации и перевели на счет религиозной организации 66 300 000 рублей. Сумма поступила на счет в период с 2017 года по 2020 год.

Это не вся сумма, потраченная на возведение мечети, а лишь та ее часть, которую представители мусульманской организации смогли подтвердить в судах документально. 40 млн из нее вернули основным меценатам строительства, рассказал TRTна русском представитель общины. Еще 3 млн рублей община решила выделить бизнесмену Артуру Русяеву, строившему мечеть на собственном земельном участке в Черняховском районе, которую в последующем решением суда варварски снесли.

Судебный процесс по сносу мечети в Южном парке был инициирован ФСБ, которое весь его ход и курировало. Поступали угрозы активистам, что если они не оставят свои жалобы и борьбу за мечеть, то могут сами, а также их родные оказаться за решеткой по какому-нибудь делу. Как говорил Андрей Вышинский (прокурор СССР в 30-х годах 20 века, один из организаторов массовых репрессий): «Был бы человек, а статья найдется».

Но интерес у некоторых сотрудников ФСБ был не исключительно государственный, хоть и превратно понимаемый, а еще и шкурный.

6 июня 2020 года, как сообщается в заявлении в УСБ ФСБ РФ, поданном 1 февраля членом Религиозной общины мусульман (РОМ) Калининграда Русланом Хациевым, действующий военнослужащий Ахмеджан Кадимагомедов, исключенный прежде из религиозной общины в связи «с утратой доверия», по подозрению местных мусульман, вступил в сговор с сотрудником УФСБ России по Калининградской области Омаром Азиевым.

Мусульмане сообщают в своем заявлении в ФСБ, что «путем фальсификации протокола общего собрания, в ходе которого все присутствующие (24 члена из 37) якобы проголосовали за его избрание, он занял должность председателя организации и получил доступ к ее денежным средствам». Верующие утверждают, что некоторые члены РОМ, которые якобы подписались в протоколе, находились в это время за пределами Калининграда.

«…Содействие и покровительство Кадимагомедову при совершении им действий по захвату РОМ Калининграда, а также денежных средств, размещенных на счетах организации, по моему мнению, оказывали сотрудники УФСБ России по Калининградской области, в числе которых знакомый Кадимагомедова оперативный сотрудник Омар Азиев», – говорится в заявлении Хациева.

Он также отмечает, что на момент захвата организации на ее счету находилось не менее 17 млн рублей.

Также Хациев сообщает, что 26 июля 2020 года была произведена попытка вывоза имущества РОМ Калининграда, в которой участвовал и сотрудник ФСБ Азиев, в доказательство чему имеется видеозапись.

На страже безопасности или бандитизма?

26 июня 2020 года другим членом РОМ Сергеем Аликовым уже было подано заявление в Военную прокуратуру Калининградского гарнизона (по факту фальсификации протокола общего собрания Кадимагомедовым).

13 июля 2020 года Азиев оказывал психологическое давление в отношении Аликова в связи с подачей заявления в отношении Кадимагомедова, угрозы сопровождались нецензурной бранью и требованиями отозвать заявление. 14 июля 2020 года Аликовым было подано новое заявление, на этот раз по поводу угроз.

«…С применением нецензурных выражений сотрудник Омар Азиев принуждал меня забрать заявление и не давать никаких показаний по вышеуказанному факту, а также написать заявление о том, что я подал заявление на военнослужащего Кадимагомедова, поддавшись эмоциям», – сообщил в военную прокуратуру Аликов.

29 июля 2020 суд вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела [по факту угроз Аликову], где среди прочего в мотивировочной части решения сообщалось, что сотрудник ФСБ Азиев «признает, что в ходе разговора [с Аликовым] допустил высказывание ненормативной лексики только для связки слов, не высказывая их в адрес Аликова». Какое прекрасное заключение, не правда ли? А интересно, можно ли так же поступить в следующий раз Аликову в отношении сотрудников ФСБ, звонящих ему, чтобы «связать пару слов» с угрозами?

Факт оказания давления Аликов подтвердил 23 декабря 2020 в ходе судебного заседания в Центральном районном суде Калининграда.

«…Со мной встречаются сотрудники ФСБ, угрожают мне… говорят: «…ты куда полез, это наш человек (Кадимагомедов), мы его сейчас поставим председателем, нам плевать вообще на все…», – говорил в показаниях Аликов.

В другом заявлении в адрес Военной прокуратуры Калининградского гарнизона от 28 декабря 2020 от имени РОМ члены общины высказывают предположение о том, что все оставшиеся средства ( от 17 до 23 млн руб.) были похищены под видом заключения и исполнения договоров на выполнение строительно-монтажных работ 06 июня 2020 года. В этом заявлении члены РОМ просят привлечь к ответственности военнослужащего Кадимагомедова по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере – прим. TRT на русском).

«Назначенный» ФСБ руководитель общины действительно заключил несколько договоров строительного подряда на ремонт помещения за пределами города, по адресу г. Калининград, ул. Набережная, д. 31. В общине заявляют, что помещения совершенно неудобные для использования мусульманами, формальное выполнение в них строительно-монтажных работ является лишь частью схемы по легализации денежных доходов, полученных преступным путем, утверждают верующие.

Заявители убеждены, что непосредственно на ремонт была использована лишь малая часть средств, а оставшаяся часть была распределена между захватившим пост председателя Кадимагомедовым, сотрудниками УФСБ и некоторыми гражданскими лицами.

28 декабря 2020 года членами РОМ по этим фактам было подано заявление в военную прокуратуру Калининградской области. При этом заявление было принято как обращение от общественности, заявители убеждены в формальном подходе к его рассмотрению. На этот момент никто из заявителей не был опрошен по фактам, изложенным ими в заявлении.

Смотрящий за исламом

Номер телефона сотрудника ФСБ, угрожавшего Аликову и другим членам мусульманской общины, принадлежит Омару Азиеву. В этом несложно убедиться, пробив его через приложение Getcontact, что мы и сделали, в результате получив 40 совпадений.

Удивительным образом этот оперативный сотрудник связан с угрозами и в отношении другого мусульманского активиста, Артура Русяева, арестованного по сфабрикованному уголовному делу о подбросе наркотиков.

Напомним, Русяев был задержан в ночь на 30 сентября 2020 года. В квартиру, в которой он ночевал, ворвалась группа захвата, ему были подброшены наркотики, сымитировано наличие потожировых частиц на подброшенном наркотике.

8 октября, уже в СИЗО, к Русяеву прибыл оперативник, представившийся сотрудником УФСБ, требовал признаться в совершенном преступлении, а иначе обещал все кары на суде, где «у них все схвачено», а также истязания тюремной жизни. Русяев в своих показаниях заявил, что лицом, угрожавшим ему, является Омар Азиев.

Кроме того, оперативник потребовал от Русяева переписать имущество возглавляемой им религиозной организации (дом и землю) на МРО «Нур», где управление захвачено людьми, аффилированными с ФСБ. По факту угроз и давления 9 октября защитник Русяева подал заявление в прокуратуру области и Военную прокуратуру Калининградского гарнизона.

Удивительным образом, но ни по одному заявлению по факту совершения должностных преступлений следствием не было возбуждено уголовного дела. «Совпадение? Не думаю!», – говорил всем известный телепропагандист.

Раскол, подлог, шантаж

Представитель мусульманской общины, попросивший не упоминать его имени в комментарии TRT на русском, подтвердил фальсификацию протокола общего собрания членов Совета 6 июня 2020 года самопровозглашенным при поддержке ФСБ Ахмеджаном Кадимагомедовым.

«Тогда вообще не было возможным собраться, был карантин. Затем они попытались найти объяснение, что собрания не было, но человек обошел всех членов Совета и собрал их подписи, но эта процедура не предусмотрена в Уставе [мусульманской организации] и противоречит его положениям. Кроме того, в протоколе указано, что собрание было в мечети. Напомню, в мечеть никто не ходит. Большинству членов Совета общины, в том числе и мне, не было известно о собрании, всего нас 11 членов Совета. В самой мусульманской организации около 41 члена, большинство из них вообще не были уведомлены. Подписи поставили некоторые бабушки, которых ввели в заблуждение, позже они такие показания давали в суде. В протоколе стоят и подписи лиц, которых в это время вовсе не было в Калининграде. Доказать фальсификацию этого документа несложно», – рассказал собеседник.

Кадимагомедов являлся заместителем руководителя мусульманской организации Иршата Хисамова, хоть такой должности по Уставу предусмотрено и не было. Хисамов переехал в Москву, продолжая исполнять обязанности председателя общины.

Кадимагомедов начал предпринимать попытки для освобождения Хисамова от должности, чтобы занять ее самому. В марте 2020 года у Кадимагомедова произошел конфликт с членами общины по вопросу закрытия мечети на время карантина. Это стало поводов для его увольнения Хисамовым, рассказал собеседник.

Однако в июне 2020 года Хисамов приехал в Калининград и таинственным образом для общины произошла передача полномочий председателя общины именно Кадимагомедову по сфабрикованному протоколу собрания.

«Нам остается лишь догадываться, каким способом Хисамова вынудили в этом участвовать, потому что с нами он был в хороших отношениях, вместе боролся с нами за мечеть. После Кадимагомедов, патронируемый силовиками, захватил полностью власть, собрал новый Совет», – рассказал представитель общины. Член общины не исключил, что власти вынудили Хисамова организовать утверждение Кадимагомедова на посту председателя общины, подделать протокол собрания и узаконить противоречащее процедуре и Уставу решение.

Где бабки, Зин?

К слову, старая община после очередного удара решила восстановить свою деятельность обособленно от новоявленного председателя, собрали Совет, подготовили документы для регистрации в Минюст, однако в Министерстве воспрепятствовали процедуре, что лишь наглядно демонстрирует заинтересованность власти в захвате мусульманской общины Кадимагомедовым.

Также власть выделила новоиспеченному председателю заброшенное здание за пределами города, неудобное для посещения молящимися, рассказывает представитель общины.

«Новое место выделили на болоте, там нет ни людей, туда невозможно добраться… Из возвращенных общине решением суда 66 млн, по моим данным, должно было остаться около 20 млн руб. Сейчас мы слышим про цифру 17 млн, не знаем, сколько в итоге было. Они [Кадимагомедов] открыли ИП и через него обналичили эти деньги, заявив, что потратили на ремонт и благоустройство выделенного на болоте здания 17 млн. При этом многие работы были выполнены прихожанами мечети бесплатно. Само здание передано в аренду на 49 лет безвозмездно», – заключил представитель мусульманской общины.

Новым зданием, выделенным мусульманам Калининграда на отшибе, стал аварийный дом, откуда именно по причине отсутствия безопасности расселили жильцов. Там нет канализации, очистных сооружений, верующие не смогу проводить ритуалы, такие как омовение усопших.

Как описывает издание Rudnikov.com со слов бывших жителей, в доме жуткое количество крыс.

Неподалеку находится завод «Цепрусс», где ведется промывка ПГС (песчано-гравийной смеси), а потому от шума верующие не смогут услышать даже собственную молитву. В самом расселенном доме, как отмечали бывшие жильцы, была обнаружена палочка Коха, а люди там и вовсе задыхались, потому что на металлобазе (с другой стороны участка) жгут покрышки, и копоть летит по всей округе.

Кроме того, рядом проложена высоковольтная линия, а следовательно, община никогда не сможет получить разрешение на снос аварийного дома и возведение на его месте нового строения. Но самым интересным фактом является решение о непригодности строительства на этом же месте крематория, принятое некоторое время назад. Но для мусульман место пригодилось…