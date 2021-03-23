РФ остается «главной угрозой европейской безопасности», а также «умелым и непредсказуемым игроком», следует из представленного правительством Великобритании 70-страничного плана масштабной модернизации вооруженных сил страны.

«Россия продолжает представлять главную ядерную, обычную военную и гибридную угрозу европейской безопасности. Благодаря модернизации российских вооруженных сил, их способности интегрировать все направления деятельности государства и возросшей готовности рисковать Россия является умелым и непредсказуемым игроком», – сказано в документе, разработанном минобороны страны.

Авторы также подчеркнули способность российских войск наносить высокоточные удары с помощью интегрированных систем противовоздушной обороны, «лишая Великобританию и ее союзников свободы действий».

Таким образом, РФ «представляет существенную угрозу способности Соединенного Королевства оказывать поддержку собственным силам и отстаивать свои интересы в Европе, Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке».

В Великобритании настолько обеспокоены растущим влиянием России, что Лондон принял решение об увеличении ядерного потенциала страны в ответ на укрепление противоракетной обороны в России.

Соединенное королевство намерено нарастить количество боеголовок для баллистических ракет «Трайдент» со 180 до 260 единиц. Это первое такое увеличение со времен окончания холодной войны.

«Россия инвестирует средства в разработку значительных подводных возможностей, в том числе глубоководных, которые могут угрожать подводным кабелям, а также торпеды, способной доставить ядерный боевой заряд до береговых целей», – сказал глава министерства обороны Соединенного королевства Бен Уоллес в интервью BBC.

Министр также подчеркнул, что даже после увеличения количества боеголовок у Великобритании их будет меньше, чем у США, России, Китая и Франции.

Детальный план опубликован в дополнение к обнародованному на прошлой неделе британским правительством Комплексному обзору вопросов безопасности, оборонной и внешней политики Соединенного королевства. В нем среди прочего говорилось о том, что Лондон увеличит свой ядерный потенциал и существенно расширит военный потенциал в других областях, уделяя особое внимание космосу и киберсфере.

В то же время посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью британской радиостанции LBC заявил, что Великобритания нарушит свои международные обязательства, если начнет увеличивать количество ядерных боеголовок.

По его словам, решение Лондона вызвало «большое удивление во всем мире», в том числе у США.

«Они думают: «Великобритания, что ты делаешь?» Вы увеличиваете количество боеголовок на 40%. Это нарушение договора о нераспространении ядерного оружия и многих других соглашений, в которых прописано лишь уменьшение или снижение числа ядерных боеголовок», – указал дипломат.

Согласно Договору о нераспространении ядерного оружия, страны, уже обладающие ядерным оружием, должны участвовать в переговорах о разоружении. Келин отметил, что Россия и США это делают постоянно, тогда как Соединенное королевство не принимает никакого участия.

«Мы исходили из того, что Великобритания не будет увеличивать свой арсенал. А теперь мы узнаем, что они наращивают его. Разумеется, они должны присоединиться к переговорам о снижении ядерных боезарядов», – подчеркнул посол.