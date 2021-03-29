Армянское государство в настоящий момент продолжает катиться в пропасть. С громким заявлением выступил бывший премьер-министр страны и один из лидеров оппозиционного «Движения за спасение Родины» Вазген Манукян во время интервью местным телеканалам.

Экс-глава правительства Армении отметил, что величина потерь Еревана во Второй Карабахской войне может быть занесена в Книгу рекордов Гиннесса по соотношению к численности населения. «В 44-дневной войне мы потеряли более 5 тысяч солдат, что, наверное, может считаться рекордом для 2,5-миллионного народа», – подчеркнул он.

Манукян добавил, что армянская армия не была слабой, а в поражении виновато действующее руководство. По его словам, если не произойдет никаких изменений, Армения может вернуться к ситуации 150-летней давности. [В то время территория современной Армении входила в Российскую империю]

Вазген Манукян был премьер-министром Армении с августа 1990 года по ноябрь 1991 года. В 1992 году он был назначен госминистром, позднее и до 1993 года занимал пост главы Минобороны Армении. В октябре 2020 года, после обострения конфликта в Нагорном Карабахе, политик призвал к отставке правительства и передаче всей власти армии.

Ранее экс-президент Армении Роберт Кочарян заявил, что руководство Армении сделало все, чтобы война в Карабахе стала неизбежной. По его мнению, войны можно было и не допустить, однако действия администрации Никола Пашиняна привели к неминуемому обострению.

«Я уверен, что власти сделали все, чтобы сделать войну неизбежной. Во-первых, переговорный процесс был заведен в тупик, и был заведен осознанно. Мы породили ситуацию, при которой сопредседатели не знали, что хочет армянская сторона. Было впечатление, что Армения делает все для того, чтобы загнать вопрос в тупик. И война началась в тот момент, когда никто не сомневался в том, что переговоры срываются армянской стороной», – отметил бывший президент.

По мнению Кочаряна, все началось с того, что армянская сторона изначально сама спровоцировала приграничный конфликт, и это было фатальной ошибкой, учитывая, что за месяц до этого начальник Генштаба докладывал о неготовности Еревана к войне.

Ранее Пашиняна «душевнобольным вредителем» назвал первый президент Армении Левон Тер-Петросян. По мнению политика, нынешний премьер ведет «нацию к гибели», и армянский народ его «никогда не простит».