Спецпосланник США Том Барак призвал Израиль соблюдать условия перемирия, завершившего войну с «Хезболлой», после того как правительство Ливана начало процесс разоружения движения.

Согласно соглашению о перемирии, заключенному в ноябре, оружие в Ливане должно находиться исключительно под контролем государства. Израиль же обязался вывести войска с территории страны. Однако Тель-Авив сохранил военное присутствие на пяти пограничных позициях, которые считает стратегическими.

«Я думаю, что ливанское правительство выполнило свою часть. Оно сделало первый шаг. Теперь необходимо, чтобы Израиль также соблюдал договоренности», — заявил Барак после встречи в Бейруте с президентом Ливана Жозефом Ауном.

Отвечая на вопрос журналистов о перспективах полного вывода израильских войск, американский дипломат подчеркнул: «Это именно тот следующий шаг, который нужно сделать».

Барак сообщил, что Вашингтон уже ведет соответствующие переговоры с Тель-Авивом:

«В ближайшие недели вы увидите прогресс со всех сторон. Это означает лучшую жизнь для людей и начало пути к новому формату диалога в регионе».