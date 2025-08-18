Спецпосланник США Том Барак призвал Израиль соблюдать условия перемирия, завершившего войну с «Хезболлой», после того как правительство Ливана начало процесс разоружения движения.
Согласно соглашению о перемирии, заключенному в ноябре, оружие в Ливане должно находиться исключительно под контролем государства. Израиль же обязался вывести войска с территории страны. Однако Тель-Авив сохранил военное присутствие на пяти пограничных позициях, которые считает стратегическими.
«Я думаю, что ливанское правительство выполнило свою часть. Оно сделало первый шаг. Теперь необходимо, чтобы Израиль также соблюдал договоренности», — заявил Барак после встречи в Бейруте с президентом Ливана Жозефом Ауном.
Отвечая на вопрос журналистов о перспективах полного вывода израильских войск, американский дипломат подчеркнул: «Это именно тот следующий шаг, который нужно сделать».
Барак сообщил, что Вашингтон уже ведет соответствующие переговоры с Тель-Авивом:
«В ближайшие недели вы увидите прогресс со всех сторон. Это означает лучшую жизнь для людей и начало пути к новому формату диалога в регионе».
Визит дипломата состоялся менее чем через две недели после того, как кабинет министров Ливана поручил армии подготовить план по разоружению поддерживаемой Ираном «Хезболлы» до конца года — беспрецедентный шаг со времен окончания гражданской войны.
7 августа правительство обсудило американское предложение, в котором предусмотрен график разоружения группировки. В документе перечислены 11 целей, включая «обеспечение устойчивости» ноябрьского соглашения о прекращении огня с Израилем и «постепенное прекращение вооруженного присутствия всех негосударственных структур, включая «Хезболлу», на всей территории Ливана».
Израиль, несмотря на перемирие, продолжает наносить авиаудары по Ливану и дает понять, что готов к масштабным военным действиям в случае, если Бейрут не выполнит условия разоружения «Хезболлы».
«Решение вопроса с «Хезболлой», как мы всегда подчеркивали, — это дело самого Ливана», — подчеркнул Барак.