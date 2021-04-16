Российская экономика более 10 лет пребывает в стагнации: средние темпы роста не превышают 1% в год, отрыв от развитых стран растет, развивающиеся страны обгоняют, следует из экспертного доклада «Застой-2. Последствия, риски и альтернативы для российской экономики» фонда «Либеральная миссия».

Среднегодовые темпы роста российской экономики с 2009 по 2019 годы составили 1%, а за пять лет (2014–2019) – всего 0,8 %. Это существенно ниже темпов роста стран с аналогичным уровнем развития. Страны с доходом выше среднего за 11 лет росли на 4,6%, а за пять лет – на 4%. Россия росла медленнее даже развитых стран. По уровню ВВП на душу населения, рассчитанному по паритету покупательной способности, за 10 лет Россия пропустила вперед шесть стран, в том числе Литву, Панаму, Румынию и Сейшелы. Ближайший торговый партнер России – Казахстан – почти догнал ее.

«По уровню ВВП на душу населения, рассчитанному по паритету покупательной способности, Россия с 2009 по 2019 годы пропустила вперед себя семь стран – Латвию, Литву, Малайзию, Панаму, Польшу, Румынию и Сейшелы. Тот же показатель для Казахстана составлял в 2009 году 89% от российского, а в 2019 г. – уже 97%», – отмечают авторы доклада.

Даже в эпоху застоя 80-х XX века экономика страны росла быстрее – примерно на 1,6% в год, согласно современным расчетам.

«В 1977–1985 гг., т. е. в периоде истории СССР, который получил наименование «застоя», средние темпы роста экономики составляли, согласно современным расчетам, 1,6% в год, то есть были в два раза выше тех, которые наблюдались в течение последних 6–7 лет. Таким образом, «Застой-2» – это не метафора, а статистическая констатация», – указывают исследователи.

Российские власти извлекают максимум доходов из сырьевого экспорта и на базе этих доходов формируют финансовую подушку, но экономика при этом не растет.

Основной риск для России, по мнению профессора Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Олега Ицхоки, – постепенное увеличение отставания по ВВП на душу населения: с 60% до 40-50% от уровня развитых стран (данные ОЭСР, по паритету покупательной способности).

«Это огромная потеря в потенциальном благосостоянии для населения России, а также риск никогда не вернуть упущенные возможности», – пишет Ицхоки.

Еще одна проблема затянувшейся стагнации – это «уверенность в завтрашнем дне»: постоянные ожидания позитивных изменений приводят к тому, что люди не тратят деньги, бизнес не инвестирует прибыль, бесконечно откладывая на черный день.

Напомним, что доля России в мировой экономике в 2020 году сократилась до 1,74%.

Номинальный ВВП России в 2020 году составил $1,473 триллиона, это 11-е место в мире. В процентном соотношении ВВП за год уменьшился с 1,93% до 1,74% от мирового.

В этом году, по прогнозу МВФ, номинальный ВВП России составит $1,710 триллиона и увеличится до 1,82% от мирового, но потом доля начнет снижаться и к 2026 году сократится до 1,64%.

В ближайшие три года Россия будет оставаться на 11-м месте, но уже в 2024 году ее обойдет Бразилия, а в 2026 году – Австралия. Таким образом, к 2026 году РФ сместится на 13-е место.