Хотелось бы напомнить, что ранее мы разбирали подробный путь становления врачом в Турции, в то время, как диплом получен в России. А также мы делились интервью с доктором, которая подтвердила свой диплом и уже работает в ковидарии. Сегодня мы хотим поделиться еще одним интересным интервью.

Добрый день, Заур! Рад тебя видеть. Попрошу тебя немного рассказать о себе и познакомить нашу аудиторию с твоей историей.

–День добрый. Начну с того, что я окончил Тюменский государственный медицинский университет по профилю специалитета «Лечебное дело» в 2015 году. Затем я на протяжении двух лет проходил ординатуру в Москве по программе «Сосудистая хирургия», после успешного окончания которой вернулся в Тюмень и на протяжении года занимался подготовкой к экзаменам для продолжения своей карьеры в Турции. Когда понял, что основа имеется и дальше будет легче, начал работать.

То есть твоя подготовка к экзаменам проходила не здесь, в Турции, интересно получается. Но а все же расскажи, почему ты выбрал именно Турцию?

–Все началось с того, что я поехал на стажировку в Стамбул в 2016 году, то есть после первого года обучения в ординатуре.

Надо же! И я проходил стажировку в 2016 году в Стамбуле! Так что же тебе тут так понравилось, что ты решил связать свою дальнейшую судьбу с турецкой медициной?

–Совсем другой уровень теоретических и практических знаний по сравнению с тем, что имеется в России. Именно это меня и привлекло, так как насчет зарплат турецких врачей я тогда не знал и для меня это было второстепенным.

Но почему ты не выбрал Европу или Америку?

–Потому что я не владею английским языком на таком уровне. А так как я сам азербайджанец, то изучение турецкого давалось мне немного легче.

А сколько времени ты потратил, чтобы подготовиться к сдаче экзамена СТС?

–1,5 года интенсивной подготовки дали свои положительные результаты. В течение года я тратил каждый день по 10 часов на обучение, а затем уже начал совмещать с работой.

И сколько же баллов ты набрал по экзамену СТС?

–Если мне не изменяет память, то было 42,2 балла.

А что было затем?

–Ну, как полагается, я проходил стажировку в течение 6 месяцев, так как я приступил в январе, а новые правила стажировки вступили в силу из-за пандемии только в марте. Так как я проходил стажировку в небольшом городе, она мне обошлась в 800 ТЛ за все 6 месяцев прохождения. Чтоб ты понимал, если бы эту же стажировку я проходил в столице или другом большом городе, то мне бы пришлось оплачивать 1500-2000 ТЛ ежемесячно.

Разница-таки ощутимая. Не бывало ли у тебя такого, что тебе хотелось все бросить, потому что ты тратил довольно много времени на учебу?

–Нет, такого желания никогда не было.

Это достойно уважения, а что тебя так мотивировало?

–Перспектива на будущее – это была основная мотивирующая сила.

Так-с, затем после стажировки сдал ТУС, а сколько баллов ты набрал?

–Я набрал 49,3 балла, и этого мне хватило, чтобы попасть в резидентуру по специальности «Сердечно-сосудистая хирургия».

Насколько я знаю, за прохождение резидентуры оплачивать ничего не надо, а даже, наоборот, платят тебе, так ли это?

– Да, резидентура абсолютно бесплатная и даже платят зарплату. Да и к тому же, резидентура бесплатная даже в частных клиниках!

Это просто замечательно! Когда ты поступал в резидентуру, у тебя была возможность выбрать клиническую базу?

–Да, выбрав специальность, я вписал 5 клинических баз по убыванию того, куда мне больше хотелось бы, и попал в ту базу, которая была у меня в списке второй.

Я за тебя очень рад, Заур! Перейдем к следующему вопросу. Кому бы ты посоветовал не начинать этот тернистый путь, чтобы, грубо говоря, люди не тратили своего времени зря?

–Это сложно сказать, посоветовать могу всем тем, кто целеустремлен и усидчив, а сложности могут возникнуть у всех тех, кто не готов выкладываться по максимуму. Даже пройдя некоторые этапы, человек может морально не выдержать ту же «дедовщину» в резидентуре, когда нагрузка приходится колоссальная и ты должен быть готов к тому, что на первом году резидентуры придется совсем не сладко, и 10 дежурств в месяц – это минимум, что ожидает тебя.

Не каждый выдержит такое. Вот ты проходил ординатуру в Москве и теперь уже резидентуру в Стамбуле, расскажи, какие принципиальные различия в процессе обучения?

–Огромный плюс обучения здесь – это большой объем практики. В Москве, к сожалению, не дают ординаторам такого доступа к практической деятельности.

Знаешь, ты не первый человек, у которого в приоритете именно это различие. Значит, в действительности, ситуация такова. А почему ты выбрал именно эту специализацию?

–Потому как сосудистая хирургия меня привлекала еще со студенческих лет.

Замечательно, что идешь к своей цели! Можешь ли ты с нами поделиться тем, каким ты видишь свое будущее через 10 лет?

–Сказать сложно, но, конечно же, хочется окончить резидентуру и работать кардиохирургом.

Работать тебе хотелось бы в Стамбуле или же какой-то другой город Турции тебе импонирует больше?

–Мне бы хотелось работать в Анкаре, так как город более спокойный и нет такой скученности.

Кстати, я часто замечаю, что многие из тех, кто успешно сдает экзамены с первого раза, тот же самый СТС, это люди-интроверты. Наверное, вам легче дается подготовка и в целом учебный процесс, не так ли?

–Да, думаю, в этом есть свои определенные плюсы (смеется).

А что на счет ВНЖ? У тебя икамет рабочий или как для обучающегося?

–Икамет обучающегося, ВНЖ на год и продлеваешь его каждый раз по истечении срока.

Это здорово, что икамет обучающегося, потому как у туристической визы нет никаких привилегий. Ну и напоследок, что ты посоветуешь всем тем, кто хочет встать на этот путь и стать врачами в Турции?

–Проявлять усердность и усидчивость, уделять достаточное внимание прорешиванию тестов, так как это один из ключевых моментов успешной сдачи: знать теорию – это одно, а сдавать экзамен в виде теста – немного иное.