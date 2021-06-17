Бывший узник американской тюрьмы Гуантанамо Расул Кудаев, отбывающий срок в колонии «Черный дельфин» для пожизненно осужденных в Соль-Илецке Оренбургской области, был избит охранниками, сообщает журналистка Надежда Кеворкова в соцсетях.

По ее словам, это не первое избиение Кудаева. Несмотря на это, до сих пор нет никакой реакции от прокуратуры, в которую обращались сам заключенный и его адвокат.

Журналистка считает, что таким образом руководство ИК пытается выбить из Расула Кудаева признание, заставить оговорить себя и лишить его статуса политического заключенного.

С этой же целью Расулу угрожали «расправой над его семьей, матерью, братом и племянниками». Как пишет Кеворкова, замначальника «Черного дельфина» А. Сочинский намекнул на имеющийся у него связи в Кабардино-Балкарии (откуда Кудаев родом), которые позволят ему создать проблемы родным заключенного.

Кудаева задержали 23 октября 2005 года по делу о нападении на Нальчик, произошедшее 10 днями ранее. С 2015 года он находится в «Черном дельфине». При этом у него есть многочисленные алиби, доказывающие, что в событиях тех дней он участия не принимал.

До сих пор, отмечает журналистка, к нему не попадают письма, также как от него самого письма не доходят. Ему не передают книги (даже учебники по рисованию). Лекарства за все эти годы Кудаеву смогли передать лишь два раза. Запрещают работать и учиться.

В мае 2021 года приехавшую к нему на длительное свидание семью не допустили до встречи.

В ходе событий в Нальчике 13 октября 2005 года погибли 35 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, 14 мирных жителей, а также 92 человека из числа нападавших. Судебный процесспо этому делу стал одним из самых скандальных в постсоветской России из-за многочисленных грубых нарушений.

Кудаев был освобожден из известной жестокими пытками тюрьмы Гуантанамо 28 февраля 2004 года в числе других российских узников без предъявления обвинений. На родине на свободе он провел менее полутора лет. Правозащитным центром «Мемориал» признан политзаключенным.