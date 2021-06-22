Россияне все чаще стали менять путевки на отечественные курорты в пользу отдыха в Турции, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Российские курорты меняют, есть запросы на это, но пока количественно и в долях оценить сложно», – цитирует Ломидзе РИА «Новости».

Граждане РФ выбирают турецкие курорты несмотря на то, что российские туроператоры подняли цены на туры после открытия авиасообщения минимум на 20%. При этом отдых в Турции обойдется дешевле, чем каникулы на российском побережье с менее развитой инфраструктурой и сервисом.

Сервис бронирования Level.Travel также сообщил, что после решения возобновить авиасообщение с Турцией спрос на отдых в России сократился на 50%.

«Спрос на все российские курорты снизился пропорционально на 50% за выходные 19–20 июня по сравнению с выходными 12–13 июня», – приводит агентство сообщение пресс-службы Level.Travel. В числе курортов, на которые упал спрос, абсолютно все популярные места для отдыха – аннексированный Крым, Сочи, курорты Краснодарского края, Калининградская область, Санкт-Петербург и другие.

В компании отметили, что это довольно закономерный результат. Большинство организованных туристов летом выбирают пляжный отдых, поэтому российские морские курорты уже не первую неделю переполнены.

«В Турции же, в свою очередь, сейчас высокий сезон – прекрасная комфортная погода, по сравнению с Объединенными Арабскими Эмиратами, огромное количество свободной качественной инфраструктуры, в отличие от российских курортов, и сравнительно невысокие цены – от 37 тыс. руб. на двоих на семь дней», – подчеркнули в Level.Travel.

В туроператоре «Интурист» сообщили, что обмен путевок на отечественные курорты в пользу Турции производится немногими. «Это не массовое явление, и статистика не показательная, потому что слишком мало времени прошло. Но туристы этим интересуются, да, но аннуляции пока единичны», – заявили в компании.

В еще одном туроператоре также сообщили РИА «Новости» о заявках по переносу туров с российских на турецкие курорты. «Суть в том, что сделать перебронь обратно с России на Турцию проблематично и зачастую это несет за собой оплату фактически понесенных затрат, поэтому подобные запросы не носят массового характера», – сказали в компании, название которой не уточняется.

15 апреля из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом COVID-19 на территории Турции Россия ограничила авиасообщение с этой страной, оставив только два еженедельных регулярных рейса между Москвой и Стамбулом. Первоначально ограничения действовали до 1 июня, однако 31 мая их продлили еще на три недели, до 21 июня.

18 июня оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил о возобновлении регулярных и чартерных рейсов на курорты Турции с 22 июня.

Первый самолет с российскими туристами уже прибыл в Анталью в 05:40 по местному времени. Ожидается, что в течение дня из России в Турцию прибудут 44 самолета с более чем 12 тыс. туристов.