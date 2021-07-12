Попытки исказить и не признавать факт массовой резни боснийских мусульман, а также прославление военных преступлений и преступников войны в Боснии (1992 - 1995) по-прежнему широко распространены как в Боснии и Герцеговине, так и в соседних с нею странах, говорится в Докладе об отрицании геноцида в Сребренице от 2021 года, опубликованном Мемориальным центром Поточари.

Согласно отчету, за последний год в региональных СМИ и в ходе публичных выступлений было зарегистрировано 234 случая отрицания геноцида: 142 в Сербии, 60 в Боснии и Герцеговине, 19 в Черногории.

«Три наиболее распространенных риторических тактики, используемых для отрицания геноцида, по-прежнему состоят в оспаривании числа и личности жертв, теорий заговора, которые ставят под сомнение постановления и беспристрастность международных судов, а также в националистическом историческом ревизионизме», – говорится в докладе, содержащем данные за период с 1 мая 2020 года по 30 апреля 2021 года.

Авторы исследования заключают, что в регионе не прекращаются «попытки замолчать или принизить общественный дискурс о геноциде» и «представить признание и увековечение геноцида как нападение на сербский народ».

Препятствие принятию закона, запрещающего отрицание геноцида и противодействие официальному признанию или осуждению геноцида государствами, местными органами власти и учреждениями также являются методами отрицания злодеяний сербских боевиков, отмечается в документе.

В результате нападения сербских подразделений во главе с генералом Ратко Младичем на Сребреницу в июле 1995 года были убиты 8000 мужчин и мальчиков из числа боснийских мусульман. Это самая массовая резня в Европе со времен Второй мировой войны. Жертв продолжают хоронить на мемориальном кладбище Поточари до сих пор.

В 2007 году Международный суд в Гааге признал события в Сребренице геноцидом.

Международный суд ООН также официально охарактеризовал резню актом геноцида мусульманского населения Боснии, а Европарламент провозгласил 11 июля Днем памяти резни в Сребренице. Несмотря на это, отрицание геноцида является частью государственной политики Сербии и Республики Сербской (территориальное образование в составе Боснии и Герцеговины).

8 июня 2021 года суд в Гааге огласил окончательное решение по апелляции бывшего генерала армии боснийских сербов Ратко Младича, приговоренного в 2017 году к пожизненному заключению за массовые убийства мирных жителей и другие военные преступления. Апелляция Младича была отклонена.