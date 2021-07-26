БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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В России на случай ядерной войны создадут два новых «самолета Судного дня»
Создание самолета для эвакуации высшего руководства и управления войсками в случае ядерной войны стартовало в Воронеже. Проект получил название «Звено-3С», всего будет создано два таких самолета
В России на случай ядерной войны создадут два новых «самолета Судного дня»
Фото: Reuters / Others
26 июля 2021 г.

В Воронеже стартовало строительство «самолета Судного дня» – борта для управления войсками на случай ядерной войны на базе нового широкофюзеляжного Ил-96-400М. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщают РИА «Новости».

Проект называется «Звено-ЗС». Российские Воздушно-космические силы получат два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М, один уже находится в производстве, сообщил собеседник агентства. Он не исключил, что в перспективе возможен заказ и третьего воздушного пункта управления.

Новые «самолеты Судного дня» заменят Ил-80, которые были созданы на базе пассажирских Ил-86. Новые Ил-96-400М будут способны преодолевать расстояние вдвое больше своих предшественников. Оборудование самолетов позволит доводить приказы до войск в радиусе шести тысяч километров. Они также могут дозаправляться в воздухе, в полете их сопровождают истребители.

В декабре TRT на русском писал, что из «самолета Судного дня», разработанного для ядерной войны, украли 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков. Преступники оставили в самолете следы: на поверхности вскрытого грузового люка и на брошенной крышке распределительного устройства найдены отпечатки пальцев, а в отсеках самолета остались следы их обуви.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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