В уголовный кодекс Боснии и Герцеговины внесены поправки, запрещающие отрицать геноцид в Сребренице и прославлять военных преступников.

«Верховный представитель Валентин Инцко внес поправки в Уголовный кодекс Боснии и Герцеговины, санкционирующие запрет на прославление военных преступников, осужденных на основании окончательных и обязательных приговоров, и на отрицание геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений», – говорится в сообщении на сайте представителя, покидающего в конце июля свой пост.

Согласно новому закону, лица, отрицающие, восхваляющие, умаляющие значение или оправдывающие факты геноцидов, преступлений против человечности и военных преступлений, признаваемых международными судами или судом Боснии и Герцеговины, могут быть приговорены к тюремному заключению сроком от шести месяцев до пяти лет.

Кроме того, те, кто разжигает в обществе ненависть на почве национальной, этнической или религиозной принадлежности, будут лишены свободы на срок от трех месяцев до трех лет. Лица, распространяющие листовки и брошюры, содержащие элементы вышеперечисленных видов преступления, будут приговорены к заключению не менее чем на три года.

Такое решение вызвано прежде всего тем, что некоторые политические деятели на Балканах продолжают отрицать геноцид мусульман в Боснии.

«Граждане Боснии и Герцеговины много лет ждали, пока их избранные представители законодательно закрепят этот очень серьезный вопрос. Однако все попытки сделать это были заблокированы. За это время ситуация ухудшилась и теперь выходит из-под контроля. Выдвигая различные теории заговора, некоторые политические лидеры открыто хвалят окончательно осужденных военных преступников, отрицая, что геноцид в Сребренице когда-либо имел место», – заявил Валентин Инцко.

Верховный представитель уточнил, что в поправках идет речь об индивидуальной, а не коллективной ответственности. Они не направлены против боснийцев-мусульман, сербов или хорватов в целом.

Законопроект Инцко вызвал бурную реакцию у сербской общины страны и в Республике Сербской. Ее лидер, член Госсовета Боснии и Герцеговины Милорад Додик сказал, что РС выразит официальный протест.

Додик официально отрицает геноцид в Сребренице, который унес жизни более 8 тыс. боснийцев.

В июле 1995 года в результате нападения сербских подразделений во главе с генералом Ратко Младичем на Сребреницу были убиты тысячи мужчин и мальчиков из числа боснийских мусульман, что стало самой массовой резней в Европе со времен Второй мировой войны.

В июне 2021 года официально события в Сребренице признаны геноцидом Черногория. Подобное решение Международный суд ООН вслед за Международным трибуналом по бывшей Югославии принял в 2007 году.