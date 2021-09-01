Турецкая оборонная корпорация Aselsan совместно с верфью Sefine продолжают работу над проектами беспилотных кораблей, сообщает Daily Sabah.

Отмечается, что значительный прогресс был достигнут в разработке бронированного беспилотного надводного корабля (ББНК) и беспилотного противолодочного корабля (БПК), которые внесут свой вклад в безопасность морей, окружающих Турцию, став таким образом частью политической доктрины Mavi Vatan.

Строительство ББНК на верфи уже началось и продолжается быстрыми темпами, в то же время была завершена резка листового металла противолодочного корабля, и его постройка уже стартовала.

Спуск на воду инновационных кораблей планируется в ближайшее время. До конца года будут проведены испытания беспилотников в открытом море.

Оба корабля смогут развивать скорость более 40 узлов (74 км/ч). Топлива будет хватать на четыре дня, за это время они смогут преодолеть расстояние в 600 морских миль.

Беспилотные корабли будут выполнять разнообразные миссии, в том числе защиту портов, военных баз, плавучих платформ и других объектов, а навигация на них будет доступна даже в самых сложных условиях. Новинки от Aselsan и Sefine также отличаются высокой маневренностью и скоростью.

На ББНК будет установлена тактическая ракетная система другого турецкого оборонного гиганта – Roketsan, а также стабилизированная пулеметная система STAMP от Aselsan.

15 августа на турецкой военно-морской верфи в Стамбуле (Istanbul Naval Shipyard) в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Пакистана Арифа Алви состоялась церемония первой резки стали и начала строительства для ВМС Турции головного патрульного корабля нового типа Akhisar.

Эрдоган отметил, что в общей сложности для ВМС Турции будет построено 10 морских патрульных кораблей этого типа. Ожидается, что головной корабль будет передан командованию турецких ВМС в мае 2023 года.

В ноябре 2020 года управление военной промышленности Турции SSB выдало турецкому объединению государственных верфей ASFAT и конкретно верфи Istanbul Naval Shipyard контракт на строительство первых двух патрульных кораблей нового типа.