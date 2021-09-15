Вопросы самостоятельности и будущего развития все чаще поднимались среди образованной части населения. Именно в это тяжелое время, с началом революционных процессов, зародилась и начала оформляться идея Кавказской конфедерации, которая, по замыслу ее организаторов, должна быть открыта для всех народов Северного Кавказа.

1 мая 1917 года, уже после свержения монархии в России, была образована автономия горцев Кавказа, которая через год 11 мая 1918 года провозгласила независимость. Прежде всего, это было связано с гражданской войной и желанием северокавказских народов обеспечить свою безопасность.

Однако неверно рассматривать горских конфедератов в качестве сепаратистов. Так, например, Абдул-Меджид (Тапа) Чермоев - один из создателей Горской республики - служил в гвардии, охранявшей императора Николая II, а в годы Первой мировой воевал в Кавказской туземной конной дивизии, участвовал в различных сражениях, был награжден боевыми наградами и орденами.

Безусловно, среди горцев существовали различные настроения. Однако многие из них служили российскому императору и выступили не против России, которую многие из них мечтали видеть федеративной и свободной, а против большевиков. Именно приход к власти Ленина сотоварищи и стал поворотным моментом в истории создания Горской республики (ГР).

В состав республики вошли Абхазия, Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Черкессия, Карачаево-Балкария, Осетия, Чечня и Ногайские степи. Таким образом, территория нового государства располагалась между Каспийским и Черным морями, а в «Декларации о независимости Союза горцев Кавказа» было закреплено следующее:

«Народы Кавказа закономерно избрали национальное собрание, которое, собравшись в мае и сентябре 1917 года, заявило об образовании Союза горцев Кавказа и вручило исполнительную власть настоящему правительству. В виду царящей в России анархии и пользуясь признанным самим петроградским правительством правом за всеми народами бывшей империи царей свободно создавать свою политическую будущность, правительство Союза горцев Кавказа приняло следующую резолюцию:

1. Союз горцев Кавказа решает отделиться от России и образовать независимое государство

2. Территория нового государства будет иметь своими границами на севере те же самые географические границы, какие имели области и провинции Дагестана, Терека, Ставрополя и Черного моря в б. русской империи, с запада – Черное море, с востока – Каспийское море, на юге – границу, подробности которой будут определены по соглашению с Закавказским правительством».

Все коренные народы Северного Кавказа пострадали от политики российской администрации, которая отдавала предпочтение русскому или же христианскому населению и стремилась колонизировать земли коренных народов при помощи населения из центральных регионов России. Каждый народ в новом государстве должен был получить собственную автономию, а национальные языки находиться под особой защитой и опекой. Интересно, что заявленная территория Горской республики примерно совпадала с теми границами, что установились во время Имамата Шамиля, образованного в XIX веке и боровшегося с царской колонизацией Кавказа.

Ориентация на Стамбул

В условиях гражданской войны новое государство, не обладающее необходимыми ресурсами, сразу вынуждено было начать искать друзей и заключать союзы. Связи северокавказских мусульман с Османской Турцией всегда были особенно крепки. В последней проживала многочисленная и влиятельная черкесская диаспора, а также выходцы из различных регионов Кавказа.

Кроме того, Стамбул контролировал священные для всех мусульман города Мекку, Медину и Иерусалим. Таким образом, ориентация на Турцию была очевидной и безальтернативной.

Еще до провозглашения независимости делегация горцев искала контакты в Стамбуле и зондировала почву относительно признания нового государства. Поэтому сразу после провозглашения независимости горской конфедерацией Османская империя заключила с новой республикой договор о дружбе.

Несколькими месяцами ранее большевистское правительство подписало мирный договор с державами Тройственного союза, который предусматривал значительные территориальные уступки, а также демобилизацию российской армии. Он, помимо всего прочего, включал в себя особые соглашения между большевистской Россией и Османской империей.

Петроград возвращал Стамбулу Ардаган, Артвин, Батуми, Карс – территории, ранее принадлежащие Османской империи, а также должен был обеспечить вывод российской армии. Но несмотря на подписанное соглашение, большевики не спешили его исполнять, вынуждая Османскую армию действовать самостоятельно, чтобы защитить мусульманское население региона от большевиков и армянских националистов.

В сентябре 1918 года Кавказская исламская армия, сформированная из османских офицеров и кавказских добровольцев, освобождает Баку, а к ноябрю выходит к Дагестану, занимая Дербент и Порт-Петровск. Это был последний рубеж османской армии, которая наступала несмотря на грядущую катастрофу.

30 октября Османская империя заключила унизительное Мудросское перемирие, которое зафиксировало поражение в Первой мировой войне. Стамбул был вынужден принять условия держав Антанты, что, в первую очередь, означало проведение полной демобилизации армии.

Османы начали выводить свои части с Кавказа, и уже в мае 1919-го силы Добровольческой армии занимают территорию Горской республики, ликвидируя таким образом молодое государство. Белые силы формируются в качестве противовеса большевикам из бывших царских офицеров и под лозунгами восстановления «единой и неделимой России».

На Северном Кавказе добровольцы, не признающие национальных движений, устанавливают режим белого террора и репрессий в отношении горских народов. Их отряды добровольцев тем, что сжигали аулы, беспощадно уничтожали и преследовали местное население.

Например, казачий генерал Андрей Шкуро, присоединившийся к Добровольческой армии, в одном из интервьюописывал свои отношения с ингушами следующим образом: «- Ингуши как к вам относятся? «- Теперь очень хорошо, - засмеялся генерал Шкуро, - правда, после того как я сжег у них три аульчика…».

Впрочем, власть белогвардейцев продержалась недолго. Уже весной 1920 года остатки «армии освобождения России от большевистского ига», опасаясь разгрома со стороны красных, вынуждены были оставить Кавказ и эвакуировались в Крым.

Объединение Кавказа и ориентация на Баку

Параллельно с ориентацией на Стамбул горцы пытаются диверсифицировать свою внешнюю политику и наладить дружеские отношения со своими южными соседями, с тремя закавказскими республиками: Азербайджаном, Арменией и Грузией, которые также провозгласили независимость и начали строительство государственных институтов.

Многие кавказские мыслители были убеждены в том, что народам региона необходимо объединяться в одно государство в форме конфедерации. Они полагали, что это позволит горцам сообща отстаивать свои интересы и единым фронтом защищаться против более сильных соседей.

Однако идеи общекавказской конфедерации оказываются слишком идеалистическими и не приводят к желаемому результату. Наибольшего сближения удается достичь с Азербайджаном, с которым у Горской республики устанавливаются сперва дружеские, а затем и союзные отношения.

Необходимо отметить, что положение Азербайджана было ненамного лучше, чем у горских конфедератов. Там, с одной стороны, испытывали давление держав Антанты, которые опасались объединения Азербайджана и Османской Турции, а с другой – в Баку предполагали наступления армянской армии, поэтому азербайджанское правительство не могло оказать горцам столь необходимую им военную помощь. Но несмотря на все эти проблемы, Азербайджан был готов выделить значительный кредит, а также оказывал гуманитарную помощь и дипломатическую поддержку северному соседу.

В октябре 1918 года был заключен договор о совместной обороне, который значительно сблизил два молодых государства. Предполагалось, что Азербайджан и ГР в перспективе объединятся даже в одно государство. Однако, к апрелю 1919 года положение ГР стало особенно тяжелым, конфедераты увязли в боях с добровольцами.

Азербайджан, в свою очередь, пытался воздействовать на страны Антанты, предлагая объявить Дагестан нейтральной зоной. Но британцы и французы поддерживали Добровольческую армию и не воспринимали конфедератов в качестве серьезной силы.

В итоге война русских имперцев с кавказскими конфедератами усилила большевиков. В 1918 году они выглядели как аутсайдеры, однако, уже в 1919 году стали единственной реальной военной и политической силой.

В апреле 1920 года пал независимый Азербайджан. На место Азербайджанской Демократической Республики пришла Азербайджанская Социалистическая Советская Республика. Весной 1921 года пала Грузинская Демократическая Республика и на всем Кавказе окончательно установилась советская власть.

Горская республика в изгнании

Большевики разгромили всех своих противников и одержали абсолютную победу в гражданской войне, а правительство Горской конфедерации было вынуждено навсегда покинуть Кавказ. Поначалу многие лидеры конфедератов перебрались в Турцию, однако, осознав, что Османская империя утратила свою субъектность и более не способна влиять на процессы, происходящие на Кавказе, многие перебрались в Европу, где продолжили свою деятельность посредством выпуска тематических журналов, газет и книг.

Как и представители так называемой белой эмиграции, горцы не воспринимали советскую власть всерьез и рассчитывали в скором времени вернуться назад, живя буквально на чемоданах. В Польше во время правления маршала Пилсудского возникнет проект, предусматривающий объединение нерусских народов бывшей Российской империи, более известный как проект «Прометей», весьма активную роль в котором будут играть и горские конфедераты, но это будет уже совсем другая история.