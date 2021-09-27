Доклад разведки США о происхождении COVID-19 содержит «расплывчатые» и «политизированные» оценки, заявил в интервью глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

По его словам, для разведки это выглядит очень «непрофессионально».

У России нет доказательств, что вирус был создан в лаборатории, пояснил глава СВР. При этом он отметил, что Москва придерживается той же версии, что и большинство мирового сообщества: о природном происхождении коронавирусной инфекции.

«Что касается вот наших знаний – мы, конечно, так пытаемся следить за этим вопросом. Но каких-либо доказательств, говорящих о том, что этот вирус создан в лаборатории, мы не получали. И поэтому мы придерживаемся, конечно, версии о том… Версии, которой придерживается и большинство, по-моему, из научного сообщества, что этот вирус, конечно, родился в природе», – отметил Нарышкин.

Директор СВР подчеркнул, что окончательный ответ на этот вопрос должны дать ученые, в частности микробиологи и вирусологи.

Офис национальной разведки США опубликовал в конце августа главные выводы рассекреченного отчета об изучении происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Разведсообщество, которое учло имеющиеся в распоряжении США неполные сведения, по-прежнему считает возможными две гипотезы происхождения коронавируса: передача SARS-CoV2 от животного к человеку и утечка из лаборатории.

Сторонники естественной теории происхождения вируса в разведывательном сообществе указывают на отсутствие у правительства Китая подготовки к возникновению очага вируса. Аналитики, которые поддерживают версию о лабораторном происхождении SARS-CoV2, отмечают, что работа с образцами коронавирусов очень опасна и может приводить к несчастным случаям. В разведке США также полагают, что первые случаи коронавируса возникли в ноябре 2019 года.

Тем временем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует собрать научно-консультативную команду по происхождению новых патогенов, чтобы возобновить расследование происхождения вируса COVID-19, сообщила 26 сентября газета The Wall Street Journal.

Новой группе ученых из 20 человек может быть поручено изучить, появился ли COVID-19 в лаборатории, а также провести более широкие исследования будущих вирусных рисков и связей с поведением человека, заявили изданию официальные лица ВОЗ.

Как писал ранее TRT на русском, команда специалистов Организации представила отчет об итогах поездки в Ухань, где в 2019 году был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом человека. ВОЗ утверждает, что COVID-19 не мог быть искусственно создан в лаборатории. В то же время версия о том, что очагом вируса является именно Ухань, подтвердилась экспертами, но конкретная точка – отнюдь не рынок Хуанань: первый случай COVID-19 в Ухани зафиксировали 8 декабря 2019 года, а первый связанный с рынком – только 12 декабря. Доказательств вспышек инфекции до декабря 2019 года в городе или за его пределами обнаружить не удалось. Специалисты нашли также свидетельства животного происхождения вируса.

Версии о том, что COVID-19 был создан в Китае, а оттуда случайным или намеренным образом распространился по всему миру, появились еще в начале пандемии. Экс-президент США Дональд Трамп и бывший директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео говорили о наличии доказательств разработки вируса в Институте вирусологии в Ухани. КНР все обвинения отвергает.