Российские военнослужащие показали пакистанским коллегам на совместных учениях «Дружба-2021» работу «умного дома», который предназначен для практических тренировок бойцов специальных подразделений, сообщает пресс-служба Южного-военного округа (ЮВО).

Весь объект, начиная от порога входной двери, звонка и заканчивая предметами быта, был заминирован. На этом учебном месте предусмотрены все возможные варианты минирования жилого дома, пояснил начальник инженерной службы объединения ЮВО полковник Роман Бессмертный.

По его словам, «умный дом» – новинка учений. Группе спецназа была поставлена задача зачистить объект от условного противника и найти документы. Военнослужащие могли прикоснуться к заминированным предметам, поэтому проводились занятия и отрабатывались реальные ситуации.

Российско-пакистанские учения «Дружба-2021» проходят на полигоне Молькино в Краснодарском крае, участие в них принимают около 200 военнослужащих. Тренировки должны завершиться 9 октября отработкой действий штурмовой роты при освобождении населенного пункта от незаконных вооруженных формирований.

Как писал ранее TRT на русском, Россия в следующем году потратит на оборону больше, чем на экономику. В 2022 году военные расходы в России составят более 3,5 трлн рублей – почти 15% общих расходов, или 2,6% прогнозируемого ВВП страны. Более 5,8 трлн рублей пойдет на социальную политику, а на развитие экономики направят чуть менее 3,46 трлн рублей. В 2020 году расходы на национальную экономику опередили военный бюджет впервые с 2014 года. В 2021 году экономический раздел вновь обойдется государству дороже: согласно плану министерства финансов, на это направление потратят более 3,6 трлн рублей против 3,4 трлн рублей на оборону.