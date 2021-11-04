Стоимость летного часа перспективного российского истребителя пятого поколения Checkmate (получит на российском рынке код Су-75) будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского F-35, заявил в интервью Le Figaro генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Среди однодвигательных самолетов пятого поколения и машин предыдущих поколений сопоставимыми характеристиками может похвастаться только главный конкурент Checkmate – F-35. Однако, в отличие от последнего, наш самолет экономически выгоднее. Напомню, что стоимость летного часа Checkmate в семь раз ниже, чем у F-35», – заверил Чемезов.

Сейчас стоимость летного часа F-35, по данным Breaking Defense, составляет $33 тысячи.

Зарубежная премьера Checkmate состоится на выставке Dubai Airshow 2021, которая пройдет с 14 по 18 ноября. Впервые прототип Checkmate увидели на авиасалоне МАКС-2021.

Как писалранее TRT на русском, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков считает, что новый истребитель «безнадежно устареет» к моменту серийного производства. Принимая во внимание темпы разработки, серийный выпуск нового легкого истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate начнется не ранее 2035 года, уверен военный эксперт. К этому времени в небо поднимутся первые машины 6-го поколения, активно разрабатываемые США.