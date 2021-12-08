Выборы в Государственную думу России в сентябре 2021 года обошелся федеральному бюджету РФ в 18,66 млрд рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии. «Расходы ЦИК РФ, избирательных комиссий субъектов РФ, федеральных органов исполнительной власти по видам затрат 18 млрд 661 млн 456 тысяч рублей», — сказано в отчете. Всего на подготовку выборов выделили 21,4 млрд рублей, экономия составила почти 3 млрд рублей. Основную часть расходов распределили между избирательными комиссиями — 18,4 млрд рублей. Федеральные органы потратили на организацию выборов 131,1 млн рублей. ЦИК израсходовал 72,8 млн рублей. Выборы в Госдуму VIII созыва прошли в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Некоторые мировые СМИоценили их, как «невиданный для постсоветской эпохи уровень репрессий ради послушной Госдумы». «Произошло очевидное снижение уровня гласности, открытости и прозрачности избирательной системы», — констатировало движение «Голос», независимая сеть наблюдателей, работавшая на выборах. Ее представители зафиксировали почти 3,8 тысяч нарушений, большинство из них зафиксированы на фото и видео.