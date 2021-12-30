Владелец «Северстали», самый богатый человек в России по версии Forbes Алексей Мордашов вернул контроль над золотодобытчиком Nordgold и долей в туроператоре TUI, которыми до недавнего времени владел совместно с сыновьями.

Как сообщает «Интерфакс», он стал владельцем 100% компании «КН-Холдинг», принадлежавшей 22-летнему Кириллу и 21-летнему Никите Мордашовым.

«Изменение структуры происходит в целях повышения эффективности управления собственностью», — пояснил представитель бизнесмена.

Всего у Мордашова семеро детей. Со старшим сыном Ильёй и его матерью Еленой Митюковой, с которой миллиардер развёлся в 1996 году, он не общается. Сыновьям от второй жены владелец «Северстали» передал 65% своих пакетов акций золотодобывающей компании Nordgold и туроператора TUI в 2019 году, когда те учились в московских вузах. Трое младших детей учатся в школе. Последняя из дочерей миллиардера родилась летом 2020 года.

Целью передачи акций сыновьям Мордашова представитель миллиардера называл «обеспечение преемственности»: так владелец «Северстали» хотел ввести Кирилла и Никиту в курс дел и дать им опыт в управлении активами. Сыновья Мордашова получили акций на $420–490 млн каждый. Сам Мордашов-старший планировал остаться крупным акционером и членом совета директоров Nordgold и выступать наставником для сыновей.

Летом 2020 года, уже владея пакетом акций Nordgold, Никита Мордашов был отчислен из Высшей школы экономики (ВШЭ). Там он учился по совместной программе ВШЭ и Лондонского университета по международным отношениям. Согласно данным вуза, к началу летней сессии он оказался одним из худших студентов курса с 2,6 балла из 10 возможных. Как отмечает источник Forbes, ему не нравилась учёба, и он не хотел оставаться в вузе. После этого Мордашова-младшего отправили в армию, писал TRT на русском.

«Отец сказал ему — ну тогда иди служить», — рассказал изданию знакомый сына миллиардера.

После отчисления активы Никиты Мордашова перешли его брату — студенту МГИМО Кириллу, который сосредоточил у себя 100% «КН-Холдинга». Представитель миллиардера назвал эти действия «технической сделкой внутри семьи».

В июне 2021 года Кирилл Мордашов пропал в Москве после ссоры с невестой. На его поиски вышлисотрудники полиции и члены отряда «Лиза Алерт». Позже Мордашов-младший пояснил, что ушел из дома из-за «обычной ссоры, которая привела к неприятным последствиям»: «Я хотел чтобы мы с моей невестой таким образом осознали, насколько мы важны друг для друга. Это был глупый поступок с моей стороны, который заставил нервничать всю мою семью».

Состояние Мордашова и его семьи оценивалось в 2021 году в $29,1 млрд. Среди активов миллиардера — «Северсталь» (76%), TUI (30%), «Лента» (78%), Nordgold, «Силовые машины». Nordgold входит в пятёрку крупнейших золотодобытчиков России. Также в группу входят активы в Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо.