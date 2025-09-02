РЕГИОН
В России арестовали еще одного видного азербайджанца
Бизнесмена Шахлара Новрузова обвиняют в крупном мошенничестве
2 сентября 2025 г.

Один из известных представителей азербайджанской диаспоры в российской Кубани, директор ООО «Кафе Старый Баку» и ООО «Дар Фрут» Шахлар Новрузов, арестован по обвинению в попытке мошенничества с недвижимым имуществом стоимостью 919 миллионов рублей. Об этом пишут российские СМИ.

Отмечается, что Новрузов останется в следственном изоляторе до 26 сентября 2025 года.

«Уроженца Азербайджана обвиняют в махинациях с активами. Шахлар Новрузов в рамках расследования уголовного дела о покушении на особо крупное мошенничество останется в следственном изоляторе до 26 сентября. Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана на шесть месяцев», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы суда.

По данным издания, адвокат обвиняемого Алексей Абрамов просил суд изменить меру пресечения на более мягкую, указывая на возраст Новрузова, его постоянную регистрацию в Краснодаре и отсутствие судимостей.

Следователь управления ФСБ России по Краснодарскому краю возразил, что обвиняемый может скрыться от следствия или продолжить преступную деятельность.

Отметим, что в конце августа в Москве задержали председателя организации «Азербайджан-Урал» Шахина Шихлинского. В его отношении возбудили два уголовных дела: по статьям об убийстве и применении насилия в отношении представителя власти.

