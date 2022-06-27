Частный японский исследовательский институт НЛО из Фукусимы более года собирал доказательства того, что жизнь за пределами Земли существует. Команда ученых изучила свыше 450 изображений и видео с «инопланетянами» и обнаружила четыре случая, которые не поддаются объяснению. Снимки уже проанализировали специалисты, которые подтвердили, что фото оригинальные и не редактировались.

«25 июня 2022 года институт по изучению НЛО анонсировал результаты расследования и анализа полученных свидетельств НЛО. Из более 450 материалов четыре могут быть НЛО с высокой долей вероятности», — говорится на официальном сайте института.

Один из снимков туристы сделали в сентябре 2018 года на горном маршруте Татеяма — Куробэ, соединяющем префектуры Тояма и Нагано. На фото в небе завис черный объект, похожий на классическую летающую тарелку. На втором снимке фотограф находился в самолете и снимал из иллюминатора его крыло. Вдали в ясном дневном небе был заметен красный свет, источник которого определить не удалось. Это фото сделали в июле 2021 года.

На обеих фотографиях присутствует темный предмет, похожий на «классическое» изображение корабля инопланетян. На видеокадрах видны неопознанные объекты белого цвета, на первом — НЛО летит вверх, оставляя за собой короткий хвост, на втором — «висит» в ночное время над горами.

Остальные снимки содержали похожие доказательства инопланетной жизни. Их во время видеопрезентации представил глава института Такехару Миками. Он отметил, что цель исследовательского центра — собрать информацию о НЛО, систематизировать её и исследовать. При этом он подчеркнул, что все материалы были проверены на наличие фальшивок при помощи специальной компьютерной программы.

Ранее гендиректор Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что во вселенной может существовать развитая жизнь, которая по уровню своего развития превосходит человеческую цивилизацию. По его словам, специалисты Российской академии наук уже давно занимаются изучением явлений, связанных с НЛО.

«Если говорить о конкретных фактах, которые, может быть, за историю человечества на Земле имели место, так называемые НЛО, о чем NASA говорит, то хочу сказать, что эти исследования велись и ведутся у нас в [Российской] академии наук в том числе, собираются факты, они проверяются», — подчеркивал Рогозин. При этом в 99,9% случаев то, что принимается за НЛО, объясняется атмосферными или другими физическими процессами, добавлял он.

В 2021 году Министерство обороны США решило реорганизовать рабочую группу по слежению за НЛО и создать вместо нее подразделение по слежению за воздушными объектами. Предполагалось, что группа будет синхронизировать действия в американском Минобороны и во всем правительстве США по обнаружению, идентификации и атрибуции представляющих интерес объектов в особых зонах воздушного пространства. Также она призвана оценивать и снижать любые связанные угрозы для безопасности полетов и национальной безопасности».