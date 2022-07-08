Министр образования и научных исследований ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер в интервью газете Rheinische Post заявила, что школы и вузы в стране могут закрыться из-за перебоев в поставках газа. Занятия в образовательных учреждениях могут быть ограничены или даже отменены, допустила она.

Еще в период пандемии коронавируса немецкие власти делали все, чтобы считать школы и вузы критической инфраструктурой, напомнила министр. Но сейчас во многих из них обсуждается необходимость экономии электроэнергии из-за проблем с импортом газа из-за рубежа. «Уже сейчас нужно уделить им особое внимание, чтобы не было ограничений в обучении или даже отмены занятий», — сказала глава ведомства.

Незадолго до этого лидер крупнейшей немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц сказал, что дефицит газа в Европе может спровоцировать битву за распределение этого топлива среди европейских стран. В настоящее время необходимо создать согласованный среди государств Евросоюза план распределения газа, подчеркнул политик.

До этого министр экономики Германии Роберт Хабек предупредил, что немецкие власти не исключают риска сбоев в работе коммунальных энергетических предприятий из-за дефицита газа. ФРГ стоит быть готовой к еще большему сокращению поставок топлива из России, отметил он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немцам необходимо настроиться на продолжительные сложности в экономике Германии, связанные с инфляцией, высокими ценами на электроэнергию, дефицитом товаров из-за сбоев в цепочках поставок. «Подобный кризис у нас уже был в 1960–1970-е, и, как тогда, сегодня я хочу обсудить, что делать, в тесном контакте с профсоюзами, предприятиями, учеными и политиками. Для этого мы будем встречаться теперь на регулярной основе», — сказал он после встречи с представителями Союза немецких профсоюзов и Союза немецких работодателей. Канцлер добавил, что Германия сможет преодолеть кризис только сообща.

Ранее стало известно, что власти ФРГ задумались о введении квот на расход газа в стране. Там могут восстанавливать угольную генерацию вопреки установкам о сокращении вредных выбросов в атмосферу.

На фоне украинского кризиса и сокращения поставок газа из России власти Германии уже неоднократно призывали население страны экономить. «Граждане должны справляться в рамках своей повседневной жизни», — сказал произнес Шольц в интервью общественному телеканалу ARD. Он признал, что любое повышение оплаты за коммунальные услуги может оказаться непосильным бременем для некоторых социальных групп. Набирающий обороты кризис с инфляцией, добавил канцлер, станет для страны настоящим «социальным динамитом».

Берлин предпринимает и другие попытки снизить рост цен и инфляцию. Так, правительство ранее поддержало закон для энергетических компаний, который министр экономики Роберт Хабек назвал крайне острой мерой и призвал использовать его осторожно. Документ позволяет перекладывать издержки из-за растущих цен на газ на конечных потребителей. Эта мера предосторожности нужна на случай, если Россия решит прекратить поставки газа в Германию.

При этом цены в Германии достигли рекордного уровня, а инфляция превысила планку в 7,6% — это больше, чем когда-либо прежде. Главный экономист DekaBank Ульрих Катер утверждает, что воспринимаемая инфляция в Германии в настоящее время составляет почти 18%. Он говорит, что это результат доверия потребителей, точнее — его абсолютного отсутствия.

В мае импорт Германии превысил экспорт на €1 млрд, и страна столкнулась с дефицитом торгового баланса впервые с 1991 года. Это произошло из-за того, что на фоне украинского конфликта экспортно ориентированная немецкая экономика пострадала от нарушений цепочек поставок.

Из-за этого роста цен 91% немцев пришлось сокращать свои расходы, в первую очередь, на одежду, отпуска, походы в бары, поездки на автомобиле, продукты питания, воду, культурный досуг и подписки на разные медиа. Также 75% немцев сообщили, что инфляция «сильно» или «очень сильно» повлияла на их благополучие, а в домохозяйствах с доходом ниже €2 тыс. в месяц такой ответ дали 85% респондентов. Половина опрошенных заявила, что их финансовое положение ухудшилось в текущем году, а почти половина — 46%, что отложили крупные покупки. Только 7% жителей Германии посчитали, что их финансовое положение улучшилось.