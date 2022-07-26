Из-за энергетического кризиса и роста цен в Германии каждый пятый житель страны заявил о том, что у него нет денег на отпуск (22,4%). Также на отпуск длиной в неделю не хватает средств у 18,1% семейных пар с одним ребенком и у 29,4% пар с тремя и более детьми. Об этом сообщает Aussiedlerbote со ссылкой на Евростат.

Согласно этой статистике, часть семей в Германии в этом году не может позволить себе отпуск и путешествие в другую страну даже раз в год, причем чем больше детей в семье, тем хуже материальное положение семьи.

Сложнее всего приходится неполным семьям: четверо из десяти родителей-одиночек (42,2%) не имеют достаточно денег, чтобы съездить на отдых. Бездетные пары с одним партнером старше 65 лет имеют самый низкий риск пересечь черту бедности, и в этой группе денег на отпуск не хватает только у 15,9% респондентов.

Сейчас немецкое правительство пытается помочь семьям с минимальным достатком уехать в отпуск. К примеру, недавно в стране была возрождена программа, по которой семьи могут получить субсидию в 90% на отдых в Германии. Однако эта мера доступна только самым бедным домохозяйствам.

Отпуска — не единственное, на чем немцам пришлось экономить в последнее время из-за кризиса. Как недавно писал Bild, Большая часть жителей Германии стала мыться реже и быстрее из-за необходимости экономить воду. По данным опроса, 62% жителей Германии стали экономить воду при посещении ванной, и лишь 35% не изменили поведение в душевой.

В конце июня Берлин повысил степень готовности реагирования на напряженную ситуацию с поставками газа до второй из трех, что должно позволить заполнить газохранилища к зиме, несмотря на сокращение поставок из России. Вторая степень означает, что правительство имеет право порекомендовать компаниям экономить газ, а третья степень, о которой речи пока не идет, вводится, если рынок сам уже не в состоянии обеспечить снабжение газом.

Ранее власти страныподдержали закон для энергетических компаний, который министр экономики Роберт Хабек назвал крайне острой мерой и призвал использовать его осторожно. Документ позволяет перекладывать издержки из-за растущих цен на газ на конечных потребителей.