БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Иран предложил свои автомобили российскому заводу «Москвич»
Иранцы могут начать выпуск своих машин под возрожденным брендом «Москвич». Стороны уже достигли предварительного соглашения
Иран предложил свои автомобили российскому заводу «Москвич»
Фото: drive2.com / Others
14 июля 2022 г.

Глава российского центра «Иранцы за рубежом» Мирзаи Гази Аббас Мослем, как сообщает RTVI, заявил, что бизнесмены из его страны могут начать сотрудничество с московским заводом «Москвич». Они предложили выпускать под возрожденным советским брендом свои автомобили.

«У нас есть серьезный диалог с «Москвичом», есть предварительное соглашение, чтобы иранские автомобили производились в России под [этим] брендом», — заявил он. По словам Мослема, иранский бизнес также может сотрудничать с автомобильными заводами в Набережных Челнах и Елабуге для производства моделей под брендами «Волга» и «Победа». Однако пока эта тема находится в процессе обсуждения.

Мослем напомнил, что санкции на автозапчасти в Иране ввели только в 2017 году — до этого их не было.

«У нас есть лицензии от Renault, Peugeot, от Mercedes, — отметил он. — У нас есть технологии, в России есть производительные мощности. Поэтому мы можем объединить усилия и производить автомобили независимо от Запада».

Завод «Москвич» был возрожден уже почти два месяца назад, но пока с конвейера не сошло ни одной машины. Информации о том, какие именно автомобили будет выпускать предприятие, тоже нет.

На фоне ухода с российского рынка западных автомобильных компаний еще в июне Москва заявила о намерении возродить бренды «Волга» и «Победа». Тогда президент Владимир Путин сообщил о «хорошей базе» отечественного автопрома, а на заводе «Москвич» представили стенды с «примерным модельным рядом на этапе сборочного производства». Однако журналисты заметили, что на них были изображены автомобили китайской компании JAC, после чего в КамАЗе заявили, что «визуализированные образы не являются прототипами и не имеют ничего общего с реальными моделями», которые будет выпускать завод «Москвич».

Ранее стало известно, что КамАЗ действительно вел переговоры с китайским автоконцерном JAC. В частности, обсуждалась локализация производства в Москве модели электрического кроссовера JAC iEVS4. Также столичные власти рассматривали возможности сотрудничества с другими китайскими автопроизводителями — FAW и BYD. При этом, хотя на заводе обещали до конца года собрать не менее 600 новых автомобилей, пока неизвестно, чем закончились переговоры с компаниями из КНР.

В середине июня Путин лично попросил разработать новую стратегию развития автопрома в России — в срок до 1 сентября. При этом в апреле продажи новых автомобилей в России рухнули почти на 80%, в основном, из-за дефицита машин, которые не производятся из-за простоя заводов. Производство в стране приостановили европейские, американские и японские производители, также они отказались от продаж своих машин.

Ситуация вряд ли изменится в ближайшем будущем: к примеру, как сообщил главный исполнительный директор Nissan Motor Макото Учида, выпуск автомобилей Nissan на заводе в Санкт-Петербурге и импорт машин бренда в РФ не возобновятся до марта 2023-го. Компания Renault и вовсе решила продать весь свой российский бизнес — и собственный завод в Москве, и 70% пакет акций АвтоВАЗа.

Иран и Россия сотрудничают по многим направлениям. При этом Тегеран в середине июля опроверг информацию о том, что он поставляет Москве боевые беспилотники. «У нас существуют разные формы сотрудничества с Россией, в том числе в сфере обороны, но мы не помогаем ни одной из сторон, вовлеченных в конфликт, поскольку убеждены, что его надо закончить. Думаю, что сейчас проблема заключается в другом: некоторые западные страны, включая США, производят вооружения и стараются продать свою продукцию. Мы же стараемся избегать любых действий, которые могут привести к эскалации», — заявил по этому поводу министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан. До этого о планах Ирана поставлять России БПЛА говорил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Иранская компания Iran Khodro планирует вернуться на российский автомобильный рынок России с тремя седанами – Runna+, Dena+АТ и Tara, являющимися модернизированными и перелицованными моделями Peugeot, писал еще в 2021 году «Движок».

Автомобили были представлены на выставке «Интеравто-2021». Dena+ построен на базе Peugeot 405 и выпускается с 2011 года. Седан оснащается бензиновым 1,7-литровым турбомотором, развивающим 150 лошадиных сил. На иранском рынке имеются версии как с 5-ступенчатой «механикой», так и с 6-ступенчатым «автоматом». В России автомобиль уже продавался под азербайджанской маркой Khazar.

Компактный седан Runna+ создавался на базе Peugeot 206. Он оснащен 113-сильным бензиновым атмосферным двигателем, который сочетается с 6-скоростной механической коробкой передач. Модель выпускается в Иране с 2010 года.

Наконец, Tara представляет собой «перелицованный» Peugeot 301 и производится в Тегеране с этого года. Модель имеет в своем оснащении бензиновый мотор на 110 лошадиных сил, который сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой либо 6-ступенчатым «автоматом».

Планируется, что стоимость Tara в РФ будет сопоставимасо вторым​​​​​​​ по популярности на российском рынке автомобилем – LADA Vesta.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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