Более 55% жителей Германии считают главной угрозой благосостоянию растущую инфляцию в стране, в то время как события в Украине беспокоят приблизительно только каждого пятого. Об этом свидетельствуют результаты опроса мнений, опубликованные в субботу агентством DPA. Опрос проводила консалтинговая компания McKinsey среди 1 тыс. респондентов.

Боевые действия в Украине назвали главной угрозой лишь 18% опрошенных, изменения климата — 6%, пандемию коронавируса — 3%. 60% респондентов заявили, что экономят электроэнергию дома, 16% — что отменили отпуск. 53% опрошенных собираются сделать меньше покупок на Рождество, чем обычно, а 12% решили вовсе отказаться от приобретения подарков.

Как следует из ранее опубликованного исследования немецкой страховой компании R+V Versicherung, значительная часть граждан Германии в ходе нынешнего энергетического кризиса боятся прежде всего растущих цен на продуктовую корзину и аренду жилья, а также грядущей рецессии. Другой опрос, проведенный ранее Европейским инвестиционным банком (EIB), продемонстрировал, что в наибольшей степени жителей Германии беспокоят сложности финансового и экономического характера, а также климатические изменения.

Темпы роста инфляции в Германии заметно ускорились в годовом выражении и по итогам сентября достигли рекордного уровня 10%, а по итогам октября, согласно официальным предварительным данным, ускорилась до 10,4%. При этом только в мае Федеральное статистическое ведомство Германии указывало, что «в последний раз инфляция была такой же высокой, как в мае 2022 года, зимой 1973–1974 годов» во время нефтяного кризиса.

Как отмечали журналисты немецкого издания Handelsblatt, серьезные экономические трудности ФРГ обусловлены главным образом политическими ошибками руководства страны. По мнению издания, было бы нечестно стараться выдать последние два десятилетия глобализации за свидетельство высокой компетенции политики и экономики Германии. Честнее было бы признать, что этот успех был связан со множеством особых обстоятельств.

Так, экономические достижения Германии за последние 20 лет отчасти объясняются сотрудничеством с Китаем и Россией, поскольку со стороны России предоставлялся дешевый газ, а договор с Китаем казался взаимовыгодным, считают авторы статьи. Однако правительство ФРГ не учло стратегическую цель Пекина, которую он сам озвучивал. Она заключается в том, чтобы завоевать лидирующее место в максимальном числе секторов глобального рынка. А это означает, что они желают и у ФРГ отобрать ее доли. Теперь Германия будет вынуждена расплачиваться за принципы взаимности с Китаем — он хочет занять часть немецкого рынка.

Ранее газета Die Welt написала о том, что немецкие пищевики бьют тревогу: из-за высоких цен на энергоносители ряд предприятий могут прекратить выпуск продукции. Так, производители замороженных и свежих продуктов обратились к правительству с открытым письмом, в котором просят оказать им финансовую помощь. Как говорят авторы письма, доходы предприятий снижаются с каждым днем, и некоторые всерьез готовятся к возможному банкротству.

В письме, инициированном Немецким институтом замороженных продуктов (DTI) и Ассоциацией немецких холодильных складов и логистических компаний и подписанном пятью другими отраслевыми ассоциациями, говорится, что пищевики переживают «самый серьезный кризис со времен окончания Второй мировой войны». Авторы предупреждают, что без финансовой поддержки полки и холодильники в супермаркетах скоро опустеют.