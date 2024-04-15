Первый скандал был спровоцирован фильмом депутата Андрея Лугового «Казахстанский синдром», второй — приписанными депутату Андрею Гурулеву высказываниями о том, что Казахстан определен российским руководством как цель следующей «спецоперации» после Украины.

В обоих случаях в центре внимания оказались фактически частные лица, не уполномоченные представлять государственную позицию России по отношению к Казахстану. О чем же в таком случае идет речь — о маргинальных настроениях российского истеблишмента или о его неформальном мейнстриме?

В поисках «англосаксов» и Майдана

Смысл фильма Андрея Лугового «Казахстанский излом» заключается в том, что Казахстан уже практически захвачен «коварными англосаксами» (они же «бритиши» и «америкосы»), которые скупили его экономику и инфильтровались в основные медиа и органы власти, уготовив ему участь постмайданной Украины.

Рассматривается в фильме и Турция, а также в целом сюжет интеграции по линии Организации тюркских государств, которые преподносятся как один из инструментов политики «англосаксов», призванный способствовать ослаблению позиций России в Центральной Азии.

Если называть вещи своими именами, то доказательная база этого фильма, преподносимого как расследование, близка к нулевой, а его основные утверждения противоречат друг другу.

Так, ничем не обосновывается ни захват англосаксами экономики Казахстана, где, как известно, в последнее время растет влияние Китая, ни тем более то, что они контролируют казахстанские медиа и политическое руководство. Что касается последнего, озвучиваемый в фильме тезис о засилии в Казахстане «англосаксонских» НКО «иллюстрируется» наличием в этой стране нескольких структур вроде Фонда Сороса, Британского фонда предотвращения конфликтов и содействия безопасности и Американского агентства по международному развитию, рассказы о которых сопровождаются тревожной музыкой. А в качестве коронного аргумента конспирологической гипотезы о том, что «англосаксы» для работы в Казахстане используют либо «карманные», либо «одноразовые» НКО (как будто бы одно исключает другое...) приводится разница в количестве зарегистрированных и действующих НКО: примерно 22 тыс. первых при примерно 16 тыс. вторых. Это не может не вызывать улыбки у любого, кто понимает, как регистрируются и функционируют общественные организации практически в любой стране, где «живых» юридических лиц всегда меньше, чем зарегистрированных.

Главным «экспертом» в фильме «расследователя» Лугового выступает весьма своеобразный персонаж — Анастасия Ахметова, пытающаяся демонстрировать посвященность в тайны казахстанской политики и владение всяческими инсайдами. В медийно-политической среде Казахстана эта дама прославилась в период, соответствующий т.н. «Русской весне» в Украине, участием в акциях вроде «Бессмертного полка» и популяризацией советских реваншистских символики и мифологии, а затем и комплиментарным интервью с Владимиром Жириновским, известным своими неоднократными нападками на Казахстан и казахов. При этом имеющая вполне тюркскую фамилию и азиатскую внешность Ахметова спекулировала на теме политики «казахского превосходства» в Казахстане, выставляя себя ее потенциальной жертвой на том основании, что ее мать славянка, а говорит она на русском языке.

Фактически Ахметова выступает в фильме Лугового в амплуа, в котором в фильмах и передачах, разоблачающих «украинский нацизм», в России выступали «эксперты» из Украины вроде Олега Царева, Юлии Витязевой и других адептов «русского мира», не сумевших смириться с отрывом от него этой страны. И это жанрово-ролевое совпадение вполне логично, если учесть, что совпадает и главная идея подобных «разоблачений»: в фильме Лугового деколонизирующий свое символическое пространство Казахстан выступает как «вторая Украина», в которой «нацизм» является следствием происков «англосаксов».

Правда, у зрителя, который не будет заколдован тревожной музыкой и громкими, но бездоказательными утверждениями, по просмотру фильма не может не возникнуть вопрос. Если нынешнее руководство Казахстана и так представляет собой, по утверждению Ахметовой (ссылающейся на неких экспертов), «образцовую компрадорскую колониальную администрацию» «бритишей» и «америкосов», зачем им в таком случае готовить против «своей» администрации еще и Майдан, которым Луговой с Ахметовой пугают зрителей?

Два депутата

Что касается высказываний, приписанных депутату Гурулеву, то они в отличие от «расследований» его коллеги Лугового не претендовали на такую сложную конспирологичность.

Началось все с заявления Гурулева о том, что украинский беспилотник, атаковавший российские военно-инфраструктурные объекты в Татарстане, мог быть запущен с территории Казахстана, что было с негодованием опровергнуто Министерством обороны этой страны.

А вот дальше достоянием общественности стала уже аудиозапись, в которой человек с голосом, похожим на голос депутата Гурулева, с использованием нецензурных выражений утверждает, что Казахстан будет «следующим» после Украины и что соответствующее решение российским руководством уже принято. Сразу после этого депутат назвал приписанные ему высказывания «фейком» и попыткой «расшатать ситуацию с нашими друзьями в Республике Казахстан».

Так о чем же идет речь в двух данных случаях, в первом из которых имели место достоверные высказывания-страшилки одного депутата, а во втором угрозы, приписанные другому?

Конечно, оба они не представляют официальной позиции российского государства в отношении Казахстана, и более того, могут восприниматься кем-то как маргиналы. Но стоит присмотреться к их биографиям и задаться вопросом, правда ли они таковыми являются?

Андрей Луговой стал известен на весь мир как человек, признанный британским судом виновным в убийстве (отравлении) полонием критика российских властей, своего бывшего сослуживца Алексея Литвиненко на территории Великобритании, что он сам отрицает. Однако до того, как «прославиться» подобным образом, Луговой уже имел солидную карьеру в соответствующей сфере, видимо, и позволившую ему оказаться там, где он оказался.

Отслужив в Кремлевском полку, в девяностые годы прошлого века он попал в Главное управление охраны и Службу безопасности президента РФ (в последующем Федеральная служба охраны — ФСО). Он лично охранял главу администрации президента Сергея Филатова, и.о. премьер-министра Егора Гайдара, министра иностранных дел Андрея Козырева, а потом возглавлял службу безопасности Общественного российского телевидения (ОРТ).

Так что, очевидно, что для российской политической системы эпохи Путина, в которой выходцы из силовых структур играют ключевую роль, фигура эта отнюдь не маргинальная как минимум по своему послужному списку. Да и вовлеченность в скандал с убийством Литвиненко явно пошла на пользу его политической карьере в России — в 2015 году, как раз на фоне официального обвинения британцами в совершении этого преступления Путин наградил его медалью «За заслуги перед Отечеством II степени». Официально — за вклад в развитие парламентаризма...

Не посторонним является для нынешней российской политической системы и депутат Гурулев. Потомственный офицер (как и Луговой), он участвовал в «официальной» Чеченской войне в 90-е годы, а в 2014 году решал «неофициальные» военные задачи на Донбассе, в частности, курируя там деятельность ЧВК «Вагнер».

Помимо потомственного офицерства и участия в решении «деликатных» государственных задач, Гурулева с Луговым роднит и зацикленность на «англосаксах». Но если Луговой пафосно называет себя «личным врагом короля» (британского, на том основании, что британские власти обвиняют его в убийстве российского гражданина), то Гурулев в 2022 году с прямотой военного призывал бомбить Лондон, поскольку «угроза миру исходит от англосаксов».

«Вся королевская рать»

Стоит напомнить и о том, что выпады в адрес Казахстана Лугового и Гурулева (как минимум в виде предположения о прилете беспилотника с его территории) были не первыми, и как оказалось потом, не последними выпадами со стороны представителей российского истеблишмента.

В ноябре 2023 года депутат российской Госдумы Евгений Федоров поставил под сомнение полноценность казахстанской государственности и территориальную целостность Казахстана, обусловив их лояльностью России, что вызвало резкую реакцию его казахстанских коллег.

В августе того же 2023 года генеральный консул России в Казахстане Евгений Бобров публично выразил обеспокоенность сокращением количества русскоязычных школ в Казахстане, высказав предположение, что это является результатом намеренной политики казахских властей. В ответ представитель МИД Казахстана опроверг это утверждение, уведомив общественность о том, что Бобров больше в этой стране не работает. Последнее выглядело как опала Боброва, однако, в МИД РФ подчеркнули, что он покинул Казахстан не из-за этого скандала, а в «плановом порядке».

В 2020 году временный поверенный в делах России в Казахстане был вызван в МИД этой страны после того, как тогдашний депутат Госдумы Вячеслав Никонов заявил, что «Казахстана просто не существовало», что «Северный Казахстан вообще не был заселен», а его территория, переданная Казахстану, это «большой подарок со стороны России и Советского Союза». Тогда МИД Казахстана особо указал на «участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана», отметив, что они «наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между нашими государствами».

В данном материале перечислены высказывания только статусных политических деятелей России, так как аналогичные или еще более резкие высказывания в адрес Казахстана не менее статусных российских пропагандистов вроде Мардана, Кеосаяна, Канделаки и т.п. делаются постоянно.

Наконец, уже после недавних заявлений Лугового и Гурулева полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев фактически возложил частичную ответственность за паводки в Курганской и Тюменской областях РФ на казахстанские власти, якобы допустившие вбросы их водохранилищ, что было опровергнуто последними.

Что стоит за «самодеятельностью»?

Во всех перечисленных фактах речь идет о недружественных выпадах в адрес Казахстана либо со стороны частных лиц, не выражающих официальную государственную позицию России, либо о высказываниях «на грани» российских госслужащих «второго плана».

При этом первые лица России, включая руководителей ее МИД, неизменно подчеркивают дружественный характер отношений двух стран и отсутствие у России каких-либо территориальных претензий к Казахстану, дистанцируясь от высказываний российских политиков и журналистов, противоречащих этой позиции.

Все это позволяло бы считать, что перечисленные и им подобные случаи не отражают взгляда Кремля на Казахстан, а являются частной самодеятельностью.

Если бы не одно но — Россия это не та страна, в которой подобная самодеятельность высокоранговых депутатов, дипломатов и журналистов может допускаться, если она принципиально противоречит установкам Кремля.