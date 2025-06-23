Положение Ирана остается напряженным — в ночь на воскресенье США нанесли удар по трем важнейшим объектам иранской ядерной программы в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент Америки Дональд Трамп заявил, что все три завода были «полностью уничтожены», ядерная угроза ликвидирована.

На фоне вмешательства США в конфликт на Ближнем Востоке в Москву прибыл глава МИД Ирана Аббас Аракчи. «У нас с Россией всегда были общие озабоченности, общие тревоги и общие противники. Мы всегда разделяем общие убеждения, проводим тесные консультации друг с другом, чтобы противостоять общим вызовам и угрозам», — заявил дипломат.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь заверил, что Кремль прилагает усилия для поддержки Ирана и предложил вместе подумать над возможными выходами из сложившейся в регионе ситуации.

Москва и Тегеран — стратегические партнеры и давние союзники. В соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве стороны взаимодействуют в том числе в сфере безопасности. В соглашении не прописано автоматическое подключение к конфликту, если на одну из сторон совершено нападение. Однако они обязуются не оказывать в этом случае помощь агрессору.

Вместе с тем, по данным агентства Reuters, Аббас Аракчи привез Путину из Ирана письмо верховного лидера аятоллы Али Хаменеи с просьбой поддержать Тегеран после ударов США по ядерным объектам. По словам собеседников агентства, Тегеран «пока не впечатлен» поддержкой РФ в условиях продолжающегося конфликта с Израилем и американской атаки и хотел бы, чтобы Путин «сделал больше».

С началом обострения ситуации на Ближнем Востоке в СМИ регулярно появляются прогнозы: как и в каком объеме Россия может помочь Ирану, окажет ли она ему прямую военную поддержку. Путину даже пришлось отвечать на вопрос о надежности Москвы в качестве союзника.

«Те, кто продвигает такие нарративы о ненадежности России как союзника, — провокаторы. Они провоцируют ситуацию. Но это им не поможет. Они не добьются своих целей», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, что он скажет тем, кто говорит, что Россия — ненадежный союзник, потому что она не вступилась за Иран.

Чем Россия может помочь Ирану?

В Иране понимают, что Россия не будет напрямую вмешиваться в конфликт с Израилем и США, говорит TRT на русском автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков.

«Но куда более важным для Ирана сейчас является вовсе не военная помощь как таковая, — отмечает эксперт. — Гораздо актуальнее — найти место, куда хотя бы временно можно было бы вывезти накопленный у них обогащенный уран. И вот здесь, теоретически, какие-то договоренности возможны».

Напомним, по данным сразу нескольких западных СМИ, Иран успел вывезти оборудование и уран с заводов до американских ударов в ночь на 22 июня. Речь может идти о 400 килограммах урана, обогащенного до чистоты 60%. В 2015 году Тегеран уже вывозил в Россию низкообогащенный уран в рамках ядерной сделки с США.

Второй момент, где РФ могла бы оказать содействие — посреднические услуги. В частности, Россия сохраняет нейтральные отношения с Израилем и США, отмечает Онтиков: «Москва остается равноудаленной от всех участников, даже несмотря на теплые отношения с Ираном. И это делает ее потенциальным медиатором».

Для РФ крайне важно оценить потенциальные риски, принимая во внимание географическую и политическую близость региона, также говорит TRT на русском доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.

Подобные кризисы, по ее словам, могут косвенно затронуть Центральную Азию, а также повлиять на логистические и энергетические цепочки в Юго-Восточной Азии. Поэтому Москва заинтересована в предотвращении эскалации.

«Выход из кризиса может быть найден только через переговорный процесс, к которому необходимо подключение не только России, но и Китая, — считает эксперт. — Необходим полноценный диалог, в рамках которого Москва и Пекин смогут сыграть ключевую роль, буквально подталкивая, а в каком-то смысле — вынуждая такие страны, как Израиль, отказаться от военных решений и перейти к переговорам, включая признание за Ираном права на мирный атом».

По ее словам, сегодня подвергается сомнению само право Ирана на развитие мирного атома. «Иранская экономика и так испытывает сильнейшее давление санкций, но, несмотря на это, страна сохраняет устойчивость, — подчеркивает Еремина. — В этих условиях Россия намерена последовательно реализовывать соглашение о стратегическом партнерстве».