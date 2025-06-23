Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не получал письма от иранского руководства. Ранее агентство Reuters сообщило, что прибывший в Москву глава МИД Ирана Аббас Аракчи якобы должен передать российскому президенту послание от верховного лидера Али Хаменеи.

Содержание письма издание не раскрывает. По данным источников агентства, Иран якобы разочарован сдержанной позицией России и ожидает более активных шагов. Частично это же ранее подтвердил представитель МИД Ирана Эсмаил Багеи, заявив: Тегеран ожидает более активных действий от Москвы. Неясно, означает ли это просьба Ирана помочь в военном плане или же пока речь идет лишь о дипломатической поддержке.

В начале встречи с главным иранским дипломатом Путин назвал недавние удары США и Израиля по территории Ирана «необоснованной агрессией, не имеющей оправдания». Политик предупредил, что такие действия могут привести к дальнейшей дестабилизации всего региона.

Путин заявил, что Россия готова содействовать поиску дипломатических решений в сложившейся ситуации. Однако непонятно, как именно Москва может помочь в плане дипломатии: Израиль и США отвергают посредничество России в разрешении конфликта. Президент Дональд Трамп заявил, что Путину для начала следует разобраться с собственной войной в Украине, прежде чем выступать посредником по Ирану.

МИД России также выступил с жестким заявлением, осудив удары США по ядерным объектам Ирана, нанесенные 22 июня. Москва назвала действия Вашингтона вопиющим нарушением Устава ООН и угрозой для всей системы ядерного нераспространения.

Российская сторона призвала к немедленному прекращению военных действий и возвращению всех сторон к диалогу. Однако на общем фоне это заявление прозвучало как дежурная отговорка, нежели как реальный призыв. Тем более, что отношения Ирана и РФ имеют особый характер — в январе текущего года страны подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Там, впрочем, нет ни слова о военной поддержке в случае нападения на одну из сторон договора.





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