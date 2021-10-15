«Российские космические системы» рассекретили документ о плане полета советского пилотируемого корабля на Луну, сообщают «Известия».

Технический отчет 1965 года, полученный изданием, содержит информацию о формировании принципов автономной радиоэлектронной системы управления, которая должна была обеспечить запуск на Луну пилотируемого корабля с экипажем из трех человек. Из него следует, что основными полетными инструментами должны были быть автономные системы. В частности, система управления лунного орбитального корабля должна была самостоятельно, без подсказок с Земли, обследовать район приземления и выбрать место для посадки.

Документ также содержит подробную схему полета с возвращением на Землю. По плану, на обратном пути планировался взлет корабля с поверхности Луны, выведение его на орбиту сближения с лунным орбитальным кораблем, причаливание с последующим выходом на траекторию полета Луна-Земля и управляемым спуском на поверхность Земли.

По мнению члена-корреспондента Российской академии космонавтики Андрея Ионина, лунный проект воплотить в жизнь было невозможно из-за отсутствия системы посадки. «Если в двигателестроении мы еще как-то могли конкурировать с американцами, то в части микроэлектроники и приборостроения СССР отставал катастрофически. Создать системы посадки, о которых говорится в документе, было невозможно», – цитирует газета Ионина.

Как писал ранее TRT на русском, Роскосмос объявил тендер на изучение организации пилотируемых полетов на Луну, которые включают высадку человека на ее поверхность. Начальная цена контракта составляет 1,734 млрд рублей. Срок его выполнения – 2022-2025 годы. В соответствии с техническим заданием, подрядчик должен разработать рекомендации и требования к ракетам, космическим кораблям, луноходам, обитаемому модулю лунной базы и всем остальным технологиям и системам, которые обеспечивают надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне. При этом впервые в официальных документах госкорпорации указывается, что Россия будет проводить первые пилотируемые полеты к Луне с использованием ракеты «Ангара» и малого пилотируемого транспортного корабля.

В сентябре стало известно, что Россия прекратилатехническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну, однако не исключено, что работы могут возобновить после уточнения программы. Работы вел самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» по заказу Роскосмоса. Ракету, которая получила наименование «Енисей», должны были создать на основе разрабатываемых РКЦ ракет «Союз-5» и «Союз-6».