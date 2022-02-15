Несмотря на географическую близость к своим арабским соседям, большую часть ХХ века турецкая внешняя политика не проявляла особенной активности на арабском направлении. Во время холодной войны мир разделился на две противоположные стороны: одна группа стран была ведома СССР, а другая находилась под влиянием США. Существовала еще небольшая группа так называемых неприсоединившихся стран, которые старались соблюдать нейтралитет, однако Турции, в силу ее уникального географического положения, не удалось остаться в стороне.

Опасаясь военного вторжения со стороны СССР, Турция присоединилась к проамериканскому блоку, и именно это обстоятельство во многом предопределило прозападный курс турецкой внешней политики на добрую половину ХХ века. Ситуация начала меняться только в 1980-х годах, когда под влиянием различных факторов Анкара начала пересматривать свое место в миреи арабское направление стало играть более важную роль во внешнеполитической стратегии Турции.

Уход США и кризис панарабизма

Первоначально интерес Анкары к арабским странам и вообще Ближнему Востоку был связан с торговлей и укреплением деловых отношений. Благодаря реформам 1980-х годов экономика начала расти довольно бурными темпами. Особенно хорошо развивался производственный сектор, и турецким товарам потребовался рынок сбыта. Однако будет ошибкой полагать, что повышение роли Турции в регионе связано исключительно с бизнес-интересами Анкары.

Безусловно, взаимовыгодные торговые отношения — это залог здоровых отношений между странами. Повышение объема взаимной торговли приводит к интенсификации отношений и в других отраслях. Прежде всего в туризме, образовании и науке. Однако отношения между Турцией и Арабским миром развивались несколько более драматично.

Причиной этому стали два фактора, которые условно можно определить как внешний и внутренний. Если внешний фактор связан с политикой США в регионе, то внутренний скорее относится к кризису самого арабского мира, который стал более отчетливо проявляться после Арабской весны в связи с усилением соперничества арабских государств друг с другом.

Долгое время США были ключевой для Ближнего Востока державой. Во время холодной войны американское присутствие помогало поддерживать своего рода status quo и было гарантией от коммунистической угрозы и внутренних вызовов. В 1991-92 годах, именно коалиция, созданная США остановила вторжение войск Саддама Хусейна в Кувейт. Саддамовской Ирак угрожал не только Кувейту, но и Саудовской Аравии, а также другим союзникам США, поэтому действия Вашингтона усилили американскую популярность в регионе.

Все изменилось после американского вторжения в Афганистан и Ирак. Довольно быстро заняв территории обоих государств, американцы не смогли поддерживать в этих странах элементарный порядок. Напротив, действия США разрушили шаткий мир внутри Ирака и стали причиной беспощадной сектантской борьбы между суннитами и шиитами, которая в свою очередь привела к появлению различных террористических группировок.

Напряженность в регионе только усилилась после наступления Арабской весны, а точнее ее последствий. К хаосу в Ираке прибавилась гражданская война в Йемене и Ливии. Однако наиболее разрушительной по последствиям стала война в Сирии. Именно в Сирии закрепились различные террористические группы, начав угрожать соседним государствам, включая Турцию.

Так, например, террористическая организация PПК, закрепившаяся в Северной Сирии, начала угрожать безопасности турецкого государства и вынудила вооруженные силы Турции провести серию операций для искоренения террористической угрозы. Параллельно с военной операцией Турция была вынуждена решать и проблемы гуманитарного характера.

Необходимо отметить, что турецкие общественные организации еще с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году стали оказывать помощь сирийцам. Причем не только в Сирии, но и в самой Турции, где в настоящее время проживают примерно 3 миллиона сирийцев.

Другим фактором, оказавшим воздействие на политику Турции в Арабском мире, стал общий упадок арабской солидарности и кризис идеологии панарабизма, который разделил страны Арабского залива, запустив своего рода «игру престолов». Если раньше панарабизм хоть как-то объединял многочисленные арабские страны и позволял вырабатывать общую политику, то примерно с 1990-х годов панарабизм начинает уступать место различным национализмам: от иракского до эмиратского.

Напряженность между арабскими странами залива подпитывалась еще и участием каждой страны в различных региональных конфликтах. Сирия, Йемен и Ливия — вот лишь небольшой перечень стран, ставших полем битвы для монархий Арабского залива. Спусковым крючком для противостояния, как уже отмечалось, стала Арабская весна, когда ОАЭ, Саудовская Аравия и Бахрейн поддержали старые авторитарные коррумпированные режимы, в то время как Турция и Катар встали на сторону сил, приверженных демократическим преобразованиям.

В 2017 году противостояние между Катаром и Саудовской Аравией, к которой присоединились Бахрейн, Египет и ОАЭ, чуть было не привело к войне. Катар оказался в полной блокаде, а Саудовская Аравия начала угрожать вторжением. Благодаря вмешательству Турции, которая перебросила небольшой военный контингент в Доху, хрупкий мир удалось сохранить.

В то же самое время Анкара действовала и по дипломатической линии и предложила сторонам сесть за стол переговоров и мирным путем разрешить все свои разногласия. В 2021 году, преодолев взаимные обиды, Катар и Саудовская Аравия сели за стол переговоров, договорившись восстановить двусторонние отношения. Примирение Катара и Саудовской Аравии оказало благотворное воздействие и на отношения между Турцией и ОАЭ, стороны также решили покончить с прежними разногласиями и начать новую страницу в своих отношениях.

Харизма Эрдогана

Согласно различным исследованиям общественного мнения, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже довольно долгое время является одним из самых популярных политиков в Арабском мире. Как сообщает, Arab Barometer, Эрдоган, среди арабов пользуется гораздо большей популярностью, чем наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман или верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Демократический характер турецкого государства и политическая стабильность, а также дипломатическая активность самого Эрдогана сделали его героем не только арабской улицы, но и образцом для подражания среди арабских политиков новой волны. Кроме того, президент Эрдоган считается одним из немногих мировых лидеров, постоянно поднимающих вопросы, связанные с тяжелым положением палестинского народа. Многие помнят, как в 2009 году в Давосе, будучи еще премьер-министром, Р.Т. Эрдоган покинул форум в знак протеста против попыток израильского президента Шимона Переса обосновать законность разрушительных ударов ЦАХАЛ по сектору Газа.

Многих арабов привлекает и то, что именно при Эрдогане Турция стала для них гораздо более доступной чем другие арабские страны. В конце 2000-х годов правительство Эрдогана отменило визы для большинства стран Ближнего Востока и Северной Африки, включая Марокко, Тунис, Иорданию, Ливан.

Визы были восстановлены только для раздираемых войной стран, таких как Ливия, Сирия и Йемен. Таким образом, Турция является одной из немногих стран в мире, которая открыта и доступна для граждан почти всех арабских государств.

Привлекательность турецкой модели

Многие страны Арабского мира страдают от недостатка демократических институтов и авторитарного правления. В таких странах, как Египет, армия может в любой момент вторгнуться и аннулировать волеизъявление народа. Так, в 2013 году военные совершили государственный переворот и свергли законно избранное правительство Мухаммада Мурси.

Турция прошла довольно похожий путь. Долгое время военные обладали легитимной возможностью вторгаться в дела общества и государства, и с 1960 по 1980 годы в Турции произошло целых три военных переворота. Только после прихода к власти Партии Справедливости и Развития, отношения между гражданскими и военными начали претерпевать фундаментальные изменения.

Общество устало от чрезмерной власти военных в гражданской сфере и требовало реформ. Был значительно усилен гражданский контроль над вооруженными силами, и военные постепенно потеряли свою привилегированную роль гаранта светского характера турецкого государства.

Эти реформы были поддержаны обществом, и в 2016 году, когда группа военных, координируемая террористической организацией FETÖ (гюленисты) попыталась совершить переворот, захватив ряд военных и гражданских объектов, все население вышло на улицы, чтобы противодействовать преступным действиям взбунтовавшихся военных. Параллельно с этим Турции удалось достичь очень высокого уровня экономического и социального развития, превратившись из довольно бедной страны в одну из самых развитых держав в регионе.

Кроме того, Анкара интегрирована в различные международные организации, что позволяет ей достойно отстаивать свои интересы как на Западе так и на Востоке, что также является весьма привлекательным фактором для многих арабских наблюдателей.

Таким образом, в отличие от многих других стран, претендующих на гегемонию в Арабском мире и вообще на Ближнем Востоке, Турция не ставит своей целью насильственным образом трансформировать данный регион. Во многом действия Анкары носят вынужденный характер, продиктованный исключительно интересами обеспечения национальной безопасности.

В настоящее время отношения Турции с арабскими странами, особенно со странами Арабского залива, переживают переходный период. Открытая конфронтация с Саудовской Аравией и ее союзниками прекратилась, и во многих странах Арабского мира именно общественность призывает элиты наладить диалог с Турцией. Арабы воспринимают Турцию как открытую и дружественную страну и хотят еще большего взаимодействия между их странами и Турцией. Именно это и делает Турцию столь популярной страной в Арабском мире.