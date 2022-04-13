Переговоры о возобновлении «ядерной сделки» с Ираном стали тем важным сюжетом современной международной политики, который непосредственно связан с другим ее важнейшим событием — российско-украинской войной и всем, что ей сопутствует.

Несмотря на противодействие с разных сторон, нынешняя американская администрация пытается договориться с Ираном о новой сделке, которая позволила бы ослабить в отношении этой страны санкции и вернуть ее на мировой нефтяной рынок. Мотивы такого стремления понятны — это позволило бы компенсировать радикальное снижение вплоть до полного прекращения поставок нефтепродуктов из России в Европу из-за новой холодной войны между РФ и Западом.

Подобный режим уже действовал с 2015 по 2018 годы, во времена президентства Барака Обамы, сумевшего заключить с Ираном такую сделку. Однако, придя к власти, Дональд Трамп, как и обещал в ходе своей президентской предвыборной кампании, вышел из нее, снова обрушив на Иран санкции. Чем руководствовались сторонники той или иной политики США по отношению к Ирану раньше и чем они руководствуются сейчас? И каковы перспективы новой разрядки в американо-иранских отношениях?

Прежде чем ответить на эти вопросы, надо понять, в чем заключается суть проблемы, которую была призвана урегулировать так называемая «ядерная сделка», а точнее Совместный Всеобъемлющий План Действий (Joint Comprehensive Plan of Action), утвержденный в 2015 году пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (США, Россией, Китаем, Великобританией и Францией) и присоединившейся к ним Германией.

«Я тебя породил...»

Исторический парадокс иранской ядерной проблемы заключается в том, что она является порождением самого Запада. Ведь фактически именно им создавалась атомная индустрия Ирана еще при его прежней, шахской власти.

Так, 5 марта 1957 года между США и Ираном было подписано соглашение о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии. В том же году было создано Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и к нему присоединился Иран. А в 1963 году он присоединился уже к договорам о запрете ядерных испытаний. В 1967 году американцы оснастили реактором, а также снабдили плутонием и камерами для его использования Тегеранский ядерный научно-исследовательский центр, ставший тем фундаментом, на котором стали развиваться иранские ядерные проекты.

При этом в 1968 году Иран принял на себя обязательство отказаться от ядерного оружия, присоединившись к Договору о нераспространении ядерного оружия. А в 1974 году иранской властью был обнародован национальный план развития атомной энергии, предполагающий строительство двадцати трех атомных реакторов в течение следующих двадцати лет, для реализации которых создавалась Организация по атомной энергии Ирана.

Реализовывать эту программу тоже предполагалось совместно с Западом. В частности, для этого Ирану было продано 10% акций международного консорциума, строившего завод по обогащению урана во французском Трикастене, в который входили итальянская, испанская и бельгийская компании.

Как полноправный акционер Иран получал полный доступ к технологии консорциума по обогащению урана и право выкупать продукцию завода в необходимых ему объемах. И в том же 1974 году совместно с французскими специалистами началось строительство второго в Иране Ядерного исследовательского центра в Исфахане, одной из задач которого была подготовка иранских специалистов, способных работать на АЭС.

Антишахская революция серьезно отбросила Иран от его планов в области атомной энергетики. Страну покинули все западные специалисты, без которых их реализация была невозможной, и новым властям не оставалось ничего, кроме как констатировать остановку национальной атомной программы. Однако в 80-е годы в программы Исфаханского центра вместо покинувших их французов входят китайцы, и Китай даже поставил в Иран ядерный реактор нулевой мощности.

Новая иранская власть, считающаяся антизападной, начала переговоры о закупке западных технологий обогащения урана и производства тяжелой воды для иранских атомных проектов. Такие переговоры, в частности, велись с немецкими, швейцарскими и голландскими компаниями и институтами ядерной энергии и физики.

Однако прорыва Ирану удалось добиться благодаря России, кстати, в годы правления Бориса Ельцина, которого часто принято изображать как абсолютную креатуру Запада. Этот образ, однако, не помешал ельцинской России и хомейнистскому Ирану заключить в 1992 году соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии в ряде сфер, после чего российские специалисты приступили к подготовке строительства первого блока АЭС в Бушере.

Вот тут-то, собственно, и начинается история американского давления на Иран из-за развития его атомной программы, которая набирает обороты с опорой на Китай и Россию. Американцы обвиняют Иран в планах создания ядерного оружия с целью уничтожения их союзника на Ближнем Востоке — Израиля.

В 1995 году США вводят в связи с этим санкции против Ирана, а Россия, чтобы не попасть под них, после подписания меморандума Гора-Черномырдина отказывается от поставки Ирану военной техники. Тем не менее в 1998 году российские специалисты начинают полноценное строительство Бушерской АЭС, а с 2000 года Россия возобновляет поставки вооружений в Иран.

В 2003 году на фоне войны, начатой США в Ираке и Афганистане, американское руководство называет Иран частью «оси зла», обвиняя его в стремлении использовать атомную программу для создания ядерного оружия. Кстати, интересным аспектом этой истории является то, что США предпочли вторгнуться в Ирак, предъявив ему обвинения в работе над созданием ядерного оружия, которые не подтвердились, в то время как в отношении Ирана, чья ядерная программа официально набирала обороты, предпочли ограничиться угрозами. Впрочем, эта тема уже нуждается в отдельном рассмотрении...

Обама и Трамп

Так или иначе, с наступлением нового века начинается и новая история американо-иранских отношений, частями которой являются как санкции и угрозы военных ударов и интервенции со стороны США, так и международные переговоры, призванные их избежать. Отдельной историей являются самостоятельные (хотя и явно координируемые с США) попытки Израиля сорвать ядерную программу Ирана, в частности посредством многочисленных убийств иранских ядерщиков и угроз нанесения ударов по иранским ядерным объектам.

Тем не менее, после многочисленных эскалаций в 2015 году США при участии других ее сторон удалось заключить с Ираном «ядерную сделку», по условиям которой в обмен на снятие части санкций устанавливался более жесткий международный контроль за реализацией иранской атомной программы с целью недопущения создания компонентов ядерного оружия.

Надо сказать, что эта сделка сразу вызвала в США серьезные вопросы. И громче всего в ряду других кандидатов-республиканцев их в ходе своей предвыборной кампании озвучивал Дональд Трамп, пытавшийся позиционировать себя как самого произральского президента в истории США. Ведь поставив под контроль работу Ирана в сфере атомной энергии, «ядерная сделка» обеспечила приток в него нефтедолларов, которые усилили его неядерные военные силы и потенциал экспансии в регионе. По этой же причине вопросы к сделке возникли у друзей не только Израиля, но и других союзников США или тех, кто рассчитывал на их поддержку в борьбе с общими угрозами.

Ведь «ядерная сделка» с Ираном, ослабившая санкции против него, была заключена в разгар войны в Сирии и на фоне разгорающейся войны в Йемене. В первой роль Ирана и его многочисленных шиитских прокси в подавлении суннитских повстанческих сил и сохранении режима Асада вообще была ключевой. Во второй на то, что за хуситами стоит Иран, указывали власти Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Успехи шиитских сил в войнах в Сирии и Ираке, частичный контроль «Хезболлы» за Ливаном и его использование как базы иранской политики, переброска на Ближний Восток шиитских наемников и парамилитарных формирований из Афганистана, достаточно успешные действий хуситов в Йемене — все это позволяло говорить о том, что именно хомейнистский Иран как центр этой сети превратился в ведущего военно-политического игрока в регионе.

Все это породило самые разные версии о причинах, побудивших Барака Обаму пойти на послабления Ирану именно в тот момент, когда он был наиболее опасен для союзников США. Успешно обыгравший эту тему в ходе своей кампании Дональд Трамп победил на выборах и, как и обещал, в 2018 году вышел из «ядерной сделки».

Трамп стал гораздо менее удобным президентом США для Ирана, чем Обама. Помимо возврата общих санкций в отношении Ирана, при нем началось скоординированное с властями арабских стран давление на иранские прокси вроде «Хезболы», а под занавес его правления по его личной команде в Ираке был убит Касим Сулеймани, фактически руководивший транснациональной сетью проиранских вооруженных сил.

Тем не менее, далеко не все действия Трампа и его команды имели следствием ослабление позиций Ирана. В частности, новый виток борьбы, которую с его подачи развернули по всему арабскому миру со сторонниками «братьев-мусульман» саудиты, эмиратцы и их союзники, конкретно в Сирии привел к разобщению суннитских сил и закреплению успехов Шиитской оси. В равной степени и провокационные действия Трампа и его союзника Нетаньяху в отношении палестинцев только усиливали иранское влияние на такие организации, как ХАМАС.

Байден и новая сделка

Выигравший у Трампа в 2021 году выборы Джо Байден не раз заявлял о своем стремлении вернуться к «ядерной сделке» с Ираном. Это неудивительно, если учесть, что Байдена многие воспринимают как продолжателя политики Обамы. Соответственно, к ней остаются те же вопросы, что имели место тогда, в частности, в том, что касается политики США в отношении Ирана.

Однако с началом российско-украинской войны принципиально изменился весь внешнеполитический контекст возможной новой «ядерной сделки» с Ираном. Если в разгар участия Ирана в войнах против союзников США или тех, кто рассчитывал на их поддержку, было непонятно, к чему подпитывать Иран притоком нефтедолларов в результате ослабления санкций, то сейчас предельно очевидно, зачем США и их союзникам нужна иранская нефть на мировом рынке.

Следует помнить, что Барак Обама не только заключил «ядерную сделку» с Ираном, но и стремился к новой «разрядке» во взаимоотношениях с Кремлем. Этому курсу принципиально не помешала даже российско-грузинская война, и даже после того, как Россия оккупировала Крым и половину Донбасса, отношение к ней администрации Обамы было достаточно щадящим. А в борьбе на Ближнем Востоке, невзирая на все противоречия, США при Обаме и вовсе де-факто давали путинской России «зеленый коридор» в ряде направлений.

К слову, именно политика Барака Обамы на Ближнем Востоке в целом и по отношению к России в частности стала причиной сближения Турции с РФ. Ведь выбравшая курс поддержки Арабской весны при премьере Ахмете Давутоглу Турция, столкнувшись с тем, что, подойдя к прямому столкновению с Россией и Ираном, она в то же время не получит в ней поддержки США, а скорее наоборот, как показала попытка переворота 2016 года.

Отсюда последовал и вывод, к которому пришла Анкара — лучше самостоятельно взаимодействовать с Россией, договариваясь с ней о разделе сфер влияния, чем становиться заложником двусмысленной политики Белого дома. И, кстати, с приходом в Белый дом Дональда Трампа турецко-американские отношения резко улучшились, так как политика США на Ближнем Востоке стала более определенной.

Сейчас же приоритетами для США становятся тотальное противодействие путинской России на европейском направлении и Китаю на азиатском. В такой ситуации возможность заключения новой сделки с Ираном может рассматриваться только как тактический маневр, причем для обеих сторон.

Ведь и внутри Ирана в последнее время усилили свои позиции «ястребы» и почти исчезли из политики «голуби», так что надежд на то, что такими мерами можно будет добиться иранской Перестройки, сегодня нет. Плюсы от нее могут быть сугубо прагматическими — иранский режим, экономически измотанный санкциями, в этом случае получит передышку в виде притока нефтедолларов, а США и Европа — иранскую нефть.

Впрочем, к моменту написания этой статьи однозначно утверждать о том, что новая сделка будет заключена, не приходится. Ведь этому оказывается противодействие не только со стороны израильского лобби в США, но и со стороны России, которая была одним из гарантов прошлой сделки и против которой будет направлена новая сделка, если она будет заключена. Удастся ли администрации Байдена заключить ее в таких условиях, покажет время.