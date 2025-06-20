Израильская массированная атака на Иран неделю назад, 13 июня, выявила серьезные уязвимости в военной мощи Тегерана. В первые же часы операции Израиль уничтожил или ослепил большую часть иранских ПВО, а также устранил почти все высшее военное руководство Ирана. Но Тегеран оперативно перегруппировался — теперь эксперты предупреждают: ситуация еще может измениться в пользу иранцев, пишет Guardian.

Спустя сутки после начала конфликта израильская авиация заявила, что установила полное господство в небе над Ираном. В первые часы наступления израильские ВВС и дроны вывели из строя 120 систем ПВО — около трети всего иранского арсенала. Кроме того, Израиль устранил 21 из 22 старших командиров и 10 из 12 главных физиков-ядерщиков в первые сутки, утверждают официальные лица.

В ответ Иран применил баллистические ракеты высокой скорости и новейшие ракеты «Саджиль», способные поражать цели на расстоянии до 2 тыс. км. Однако удары Тель-Авива по пусковым установкам и базам вроде Керманшаха, а также убийства ключевых военачальников, сильно ослабили способность Ирана к эффективной обороне, уточняет издание.

Всего за минувшую неделю Тегеран выпустил более 400 ракет по Израилю. Половина пришлась на первые сутки. С понедельника Иран запускает в среднем 15–20 ракет в день, тогда как в выходные число достигало 40. США ранее считали, что Иран может производить до 50 ракет в месяц, но текущие боевые условия ставят это под сомнение.

При этом около 10% иранских ракет прорываются через израильскую систему ПРО «Железный купол». В четверг одна из ракет поразила военную клинику «Сорока» в Беэр-Шеве, ранив 76 человек. Другая ударила по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. Однако большинство ударов не достигают значимых военных или промышленных объектов, отмечает Guardian.

Системы ПВО Израиля крайне дороги. Перехватчик Arrow 3 («Стрела») стоит до $3,5 млн. По оценкам СМИ, Израиль потратил $1–1,5 млрд на перехваты с октября 2023 года. Запасы ракет засекречены, но WSJ со ссылкой на источник в США сообщает, что они уже фактически на исходе.

Если Тегеран усилит наступление и нанесет серию массированных и тяжелых ударов, баланс может быстро измениться. Особенно если Иран вычислит и поразит израильские установки ПВО — тогда большая часть Израиля останется без защиты.

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